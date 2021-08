Tokyo 2020

Madeleine Larcheron, 15 ans, a été éliminée mercredi en qualifications du park, l'une des deux disciplines du skateboard, nouveau sport au programme des Jeux olympiques de Tokyo. La Landaise, plus jeune représentante de la délégation française dans ces JO, a pris la 13e place avec une note de 32,34, insuffisant pour faire partie des huit finalistes qui se disputeront le titre ce mercredi.

Je n'étais pas venue pour faire un truc de malade

Après son premier run (32,34), l'adolescente a chuté lors de son deuxième passage ridé sur l'air de "Je t'aime, ...moi non plus" de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Lors de son troisième run (32,15), elle n'a pas amélioré son score initial.

La jeune française, pas vraiment déçue, a confié ne pas avoir été impressionnée pour ses premiers Jeux. "Ce sont toujours de bons moments. On se connaît toutes, on s'amuse toutes", a-t-elle confié. "J'ai mis mon run deux fois, je suis tombée au milieu, mais ce n'est pas grave. Je n'étais pas venue pour faire un truc de malade, mais pour m'amuser" a relativisé l'adolescente.

Sky Brown, grande favorite déjà au rendez-vous

Débardeur aux couleurs de l'Union Jack sous une chaleur accablante, la grande favorite, la Britannique Sky Brown, 13 ans, a pris la deuxième place des qualifications (57,40) derrière la Japonaise Misugu Okamoto, 15 ans (58,51). "Elle a tout envoyé, elle est forte. Elle est toujours sur son skate. Elle a toujours le sourire", a déclaré Larcheron à propos de Sky Brown qui est aussi son amie. "Je pense que ça va bouger en France. On espère qu'il y aura des plus grosses structures qui se construisent. Si ça ne bouge pas, on fera bouger les choses", a affirmé Larcheron à propos des effets de l'avènement de son sport aux JO.

