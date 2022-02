On ne savait pas trop dans quel état d'esprit Benjamin Cavet allait aborder ces Jeux Olympiques de Pékin, il a prouvé qu'il était prêt au combat. Le Français, parti tôt dans les qualifications (dossard 6) mais son score, le deuxième après son passage, n'a été battu que par un homme : Mikaël Kingsbury qui domine la discipline depuis plusieurs années. Avec 78,40, au prix notamment d'un très bon temps, Cavet a pris la troisième place des qualifications. Non seulement il sera en finale mais en plus la médaille est possible (samedi à 12h30).

Vice-champion du monde en 2021 derrière l'intouchable Kingsbury, Cavet n'a pas réussi la saison qu'il escomptait jusqu'aux JO. Son bilan, un seul podium, permettait de douter de sa capacité à se montrer au plus haut niveau à Pékin. Il s'est rassuré en qualification contrairement à Ikuma Horishima. Le Japonais, deuxième de la Coupe du monde, vainqueur de trois courses et monté sur le podium à neuf reprises en autant d'épreuves, devra passer par le rattrapage samedi matin (11h) après n'avoir pris que la 16e place des qualifications (74,40). L'autre Français, Sacha Theocharis n'a pas fait de miracle. Son 70,50 ne lui a pas permis de faire mieux que 22e.

