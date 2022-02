Une nouvelle page de l'histoire du ski freestyle a été écrite il y a à peine quinze jours. La "coupable" est française, s'appelle Tess Ledeux, n'a que 20 ans et possède déjà un palmarès à faire pâlir n'importe quelle trentenaire (double championne du monde et vainqueur d'un gros globe du général). Le 21 janvier dernier aux X-Games, elle a ajouté une ligne, non-officielle mais loin d'être anecdotique, à ce palmarès déjà bien fourni, devenant la première femme à réaliser un "double cork 1620" en compétition. De fait favorite du Big Air, Tess Ledeux a un énorme atout dans sa manche. Ophélie David, ancienne championne du monde de skicross et consultante pour Eurosport, décrypte ce saut et la manière dont Tess Ledeux est devenue la seule à le réussir.

Le monde du Big Air a connu deux révolutions ces trois derniers mois. Le 10 novembre, Eileen Gu, double championne du monde 2021 (Slopestyle et Big Air) postait sur Instagram la vidéo de son "double cork 1440" à l'entraînement. Une première mondiale qui n'a pas tenu longtemps puisque Tess Ledeux faisait mieux d'une demi-rotation quelques semaines plus tard seulement.

Le "cork" décrypté

"Un cork est une rotation en l'air sur le flanc, ce qui signifie que la tête ne passe pas sous les pieds, explique Ophélie David. Comme c'est un double cork, elle le fait deux fois. Quant aux 1620, ce sont les degrés de rotation qu'elle met sur elle-même. 1620° correspondent à quatre tours et demi. Elle part de face, et comme elle fait un demi-tour en plus des quatre premiers, elle arrive en marche arrière sur la zone d'atterrissage." Voilà pour la théorie. Pour la pratique, Tess Ledeux est la seule au monde à pouvoir s'exprimer.

"Je le maîtrise plutôt bien, a-t-elle affirmé en conférence de presse après ses premiers entraînements en Chine. Ça m'a rassuré de le mettre vite en place, ça a marché du premier coup. Pour le moment à l'entraînement, c'est du 100%. J'avais pas mal de doutes avant de venir ici car je ne l'avais posé que deux ou trois fois vraiment bien". Les doutes, Tess Ledeux les a désormais transmis à la concurrence. Avec ce "saut signature", la Plagnarde a une autoroute vers l'or, dixit notre consultante.

Ledeux : "J'ai assuré le coup, maintenant je vais me concentrer sur la finale"

Gymnastique, water jump et airbag : Comment Ledeux a appris son saut

"Si elle réussit son saut, elle est assurée d'être titrée. Sur le Big Air, ce serait difficile de justifier de ne pas titrer une nana qui pose un saut qu'elle est la seule à faire et qui est, au niveau technique, au-dessus de tout le reste. Ce n'est juste pas possible. C'est la difficulté maximale." Comment en arrive-t-on à poser en compétition un saut d'une telle difficulté ? Le processus est long, "un an", évalue Ophélie David en ce qui concerne Tess Ledeux. Elle détaille les étapes de l'apprentissage.

"Ça commence par une grosse phase de gymnastique pure. Toute cette préparation gymnique se fait sur des gros trampolines comme aux JO d'été. Ensuite on peut passer sur les bacs à mousse ou en water jump (en atterrissant dans l'eau)". Toute cette première phase s'effectue donc "à blanc", sans l'équipement et en intérieur. Ce n'est qu'une fois cette partie parfaitement maîtrisée qu'on peut se tester sur le vrai tremplin du Big Air.

Les autres doivent faire leur maximum mais celui de Tess Ledeux est largement au-dessus

"Ensuite il y a les 'big airbag', des gros coussins d'air qui sont positionnés dans les zones d'atterrissage, poursuit David. La skieuse a son matériel, son équipement, elle est en conditions réelles. Mais si elle arrive déséquilibrée, elle ne se fait pas mal… C'est la dernière étape avant de le poser sur de la neige, en 'vrai'". Tout un cheminement qui a donc conduit Tess Ledeux au sommet des X-Games le mois dernier, avant peut-être de lui ouvrir la voie vers un premier titre olympique.

Big Air, slopestyle : Tess Ledeux, la double chercheuse d'or à l'assaut des JO

Mais verra-t-on forcément le "double cork 1620" en finale du Big Air mardi (3h en France, en direct sur Eurosport) ? "Tess l'a refait tous les jours à l'entraînement. Donc j'imagine que ça pèse aussi sur la concurrence", a malicieusement commenté l'entraîneur de l'équipe de France de ski freestyle Grégory Guenet. "Elle a ce joker dans la manche, appuie Ophélie David. Il faut voir ce que les adversaires proposent. Il y a toute une tactique à mettre en place. Avec ce saut dans son éventail technique, Tess a la plus grande marge de manœuvre. Les autres doivent faire leur maximum mais le sien est largement au-dessus". Avoir son destin en mains en finale des Jeux n'est pas si banal et Ledeux a donc vraiment l'or au bout des skis.

