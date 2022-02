Voir Kevin Rolland aux Jeux Olympiques était déjà une victoire eu égard à son terrible accident qui l'avait plongé dans le coma en 2019. Porte-drapeau de la délégation, le skieur de 32 ans avait affiché son bonheur à la face du monde. S'il sait qu'un podium semble hors de portée et qu'il constituerait un immense exploit, sa qualification pour la finale du half-pipe devrait suffire à le rendre heureux. Après un premier run moyen de 65,25 points, la figure emblématique du ski freestyle français a sérieusement haussé le curseur lors du second (75,25). Ce score lui a permis de prendre la 10e des 12 places qualificatives.

Il n'est toutefois plus en mesure de rivaliser avec les meilleurs spécialistes de la discipline, dont l'Américain Aaron Blunck, vainqueur des qualifications avec un deuxième run à 92,00 points après être passé à côté du premier. Il a devancé le Néo-Zélandais Nico Porteous (90,50) et ses deux compatriotes Birk Irving (89,75) et David Wise (89,00), qui a remporté en 2014 et 2018 les deux titres attribués depuis l'entrée du half-pipe au programme olympique.

(Avec AFP)

