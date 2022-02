Ce samedi matin, nous avons eu le droit à la première médaille française mais aussi à la première déception. Benjamin Cavet n'était pas un favori au podium sur les bosses mais le double vice-champion du monde (2017, 2021) pouvait y croire. Las, son run final, noté à 79,44 par les juges, n'a pas suffi. Le Français a été devancé de deux points par celui qui accroche le bronze, le Japonais Ikuma Horishima (81,48). L'énorme surprise du jour est venue de Walter Wallberg (82,23) qui a dominé l'ultra-favori, Mikael Kingsbury (82,18) qui ne doublera pas après son titre acquis à Pyeongchang il y a quatre ans.

Ad

Benjamin Cavet pourra-t-il nourrir des regrets ? A vrai dire, non sûrement pas. Le Français a skié à son niveau, celui-ci n'était simplement pas suffisant pour espérer une médaille. Le podium lui a échappé pour deux points, ce qui est un écart relativement important à ce niveau. Son 79,44 l'aurait aussi classé en quatrième position lors de la Finale 2, celle qui a permis de dégager les six finalistes. Le trio de tête, Wallberg, Kingsbury et Horishima, était tout simplement trop fort.

Pékin 2022 Benjamin Cavet qualifié pour le deuxième run ! IL Y A UNE HEURE

Kingsbury battu à la surprise générale

Pour le Japonais, l'histoire est belle puisqu'il a dû passer par la deuxième partie des qualifications dimanche matin. Il a ensuite franchi les runs les uns après les autres jusqu'à prendre la médaille de bronze. Devant lui, il y avait deux intouchables avec Mikael Kingsbury et Walter Wallberg mais ils n'ont pas terminé dans l'ordre attendu. Champion olympique en titre, triple champion du monde et vainqueur de six courses cette saison, Kingsbury a été battu à la surprise générale. C'est le tout jeune Wallberg (21 ans) qui glane la première médaille d'or de sa carrière.

Pékin 2022 76.59 pour Theocharis en finale : son premier run en vidéo IL Y A 2 HEURES