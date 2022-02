Elle a su se relancer et peut espérer décrocher une seconde médaille à Pékin. Une semaine après avoir décroché l'argent en Big Air, Tess Ledeux participera bien à la finale du Slopestyle qui se déroulera mardi à partir de 2 heures 30. La Française a pris la 9e place des qualifications lundi matin avec une note de 68.13 acquise lors de son second run.

Car elle avait chuté sur le premier et n'avait récolté qu'un maigre 22.13 et une 20e place provisoire alors que seules les 12 premières étaient qualifiées pour la finale. La skieuse de 20 ans s'en est heureusement beaucoup mieux sortie ensuite en assurant lors de son second passage. Partie en switch, un peu courte à la première réception, elle a réalisé un 630 out, puis un switch 720 safety et un switch 900. Elle a fini en plaquant parfaitement son cork 900. De quoi brandir le poing à l'arrivée.

Ledeux est pourtant apparue crispée en attendant sa note de 68.13 qui lui a valu la 7e place au moment de son passage. Avec plusieurs concurrentes encore à suivre et alors que la meilleure des deux notes était prise en compte, l'attente fut d'ailleurs longue dans le snowpark de Zhangjiakou. Le dénouement de ces qualifications a toutefois été heureux et Ledeux disputera la finale comme la Chinoise Eiling Gu, championne olympique du Big Air et troisième de ces qualifications avec un 73.38. L'Estonnienne Kelly Sildaru a, elle signé un très joli 86.15 pour devancer la Norvégienne Johanne Killi et son 86.00.

La Suissesse Sarah Hoefflin, championne olympique en titre, est passée à la trappe avec un trop modeste 48.96 à son second run. L'Américaine Marin Hamille, elle, s'est sérieusement blessée à un genou en chutant lors de son second passage alors qu'elle avait déjà assuré sa qualification avec un premier run à 69.43. Rien ne dit pour le moment qu'elle sera remise mardi matin.

