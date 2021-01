Les Français continuent de briller à Adelboden. Après la double victoire d'Alexis Pinturault en géant, vendredi puis samedi, Clément Noël a tapé du poing sur la table dimanche matin en dominant assez nettement la concurrence. Parti avec le dossard 7, le skieur de Val d'Isère a sorti un run très solide, à la fois engagé et précis, sur une neige dure comme il les aime. Sous le soleil glacial (-18 degrés tôt ce dimanche matin) d'Adelboden, il a repoussé la concurrence à au moins quatre dixièmes.

Ce n'est toutefois pas une garantie. A Zagreb, en milieu de semaine, Noël avait déjà survolé les débats lors du premier acte avant de passer complètement à côté de sa seconde manche pour échouer finalement à une décevante 7e place. Méfiance, donc. Son ski est là. Mais la confiance n'est pas encore tout à fait à son zénith. Clément Noël devra donc confirmer tout à l'heure sur le second tracé pour chasser ses petits doutes et se relancer dans la course au petit globe.