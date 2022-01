Ça nous promet une seconde manche à ne rater sous aucun prétexte. Comme souvent, Adelboden nous réserve un week-end de folie et ce slalom dominical n’échappe pas à la règle. Malgré les chutes de neige et une visibilité moyenne, les Autrichiens Fabio Gstrein et Manuel Feller ont dominé une première manche ultra resserrée dont les six premiers se tiennent en 0"16 seulement ! Troisième, le Suisse Luca Aerni est à l’affût (+ 0"05), tout comme le Français Alexis Pinturault (+ 0"11). En revanche, Clément Noël est lui de nouveau sorti, après avoir très vite enfourché.

Sept skieurs en moins de deux dixièmes, 23 sous la seconde et une qualification qui s’est joué à moins d’une seconde et demie… La densité est certes folle cette saison en slalom mais difficile malgré tout de s’attendre à un tel scénario sur la Chuenisbärgli. Le tracé dessiné par le coach slovène était pourtant bien piégeux et les trois meilleurs slalomeurs de l’hiver s’y sont d’ailleurs fait piéger puisque, tour à tour, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, vainqueur à Madonna, le Suédoise Kristoffer Jakobsen, seul skieur sur le podium des deux premières courses de l’hiver, et surtout Clément Noël sont partis à la faute.

Pinturault, seul Bleu rescapé

Comme à Madonna, le Français était bien parti, avec beaucoup d’envie et de la vitesse dans son ski. Mais cette première manche nécessitait d’être calme, posé et d’en garder un petit peu sous le pied, l’exact opposé de ce qu’a proposé le Vosgien, sorti très tôt, juste après le premier intermédiaire. Une nouvelle déception pour le vainqueur du slalom de Val d’Isère. En revanche, seul Tricolore qualifié pour la seconde manche, Alexis Pinturault a lui bien assuré son affaire, ne prenant pas tous les risques mais restant placé (5e, + 0’’11) et viser la victoire en début d’après-midi.

Timide en haut, costaud dans le mur : Pinturault est dans le coup

Mais il faudra se méfier car la moindre erreur coûtera très cher en terme de places à la vue des écarts, sur une piste qui a bien tenu comme le montre la présence dans le top 10 de deux Autrichiens aux dossards 38 (Strolz, 7e) et 35 (Digruber, 8e). Mais le terrain marquera malgré tout et il ne serait pas surprenant de voir une grosse remontée. Et pourquoi pas celle d’Alex Vinatzer ? Un des meilleurs slalomeurs du monde sur le papier, l’Italien a bien failli passer à la trappe (27e) mais il ne pointe qu’à 1’’29 du duo de tête. Alors sait-on jamais… Rendez-vous à 13h30.

