Les Italiennes ont fait le show, dimanche, sur la première manche du combiné . Au terme du Super-G, Federica Brignone s'est emparée de la tête provisoire devant sa compatriote Marta Basso (+0.22) et la Suissesse Wendy Holdener (+0.50). De nombreuses favorites se sont faites piéger par le tracé, à commencer par la sortie surprenante de Mikaela Shiffrin, qui n'avait pas pris le départ de la descente, hier, et ne s'élancera pas non plus sur le slalom de ce combiné alpin (11h45).

Le tracé de ce Super-G autrichien a réservé de nombreuses surprises, dimanche. L'actuelle leader de la coupe du monde, Mikaela Shiffrin, s'est anormalement fait surprendre comme 15 de ses concurrentes qui n'ont pas non plus franchi la ligne d'arrivée.

La porte semble désormais ouverte sur le slalom (11h45) pour s'inviter sur le podium, puisque l'Allemande Viktoria Rebensburg et la Tchèque Petra Vhlova ont également fauté sur la première manche de ce Super-G extrêmement piégeux.

Plus d'infos à suivre...