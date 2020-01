Cette fois, elle la tient ! Souvent placée depuis un an et notamment deuxième de la descente de Lake Louise début décembre, Corinne Suter s'est enfin imposée en Coupe du monde en remportant ce samedi la descente dans la station autrichienne.

Au terme d'une course marquée par des interruptions en raison du brouillard, la Suissesse a devancé l'Italienne Nicol Delago (+ 0''29) et sa compatriote Michelle Gisin (+ 0''98). Elle profite en plus de la contre-performance d'Ester Ledecka (8e) pour s'emparer du dossard rouge de leader de la spécialité.

L'étape d'Altenmarkt-Zauchensee propose dimanche un combiné (Super G et slalom) où l'Américaine Mikaela Shiffrin, immense favorite pour un quatrième gros Globe de cristal consécutif, retrouvera Petra Vlhova, sa rivale en grande forme.