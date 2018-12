Paris, un centième pour un grand bonheur

Sur la Stelvio, Paris est vraiment magique. Au lendemain de sa victoire en descente, Dominik Paris a doublé la mise en remportant ce samedi le super-G de Bormio. Pour remporter sa 11e victoire en carrière, la 4e sur la piste italienne (un record), le Transalpin a devancé Matthias Mayer d'un petit centième. Le Norvégien Aleksander Kilde Aamodt complète le podium, à 46 centièmes. Après 35 dossards, Johan Clarey était toujours le meilleur Français (9e).

Paris s'est montré maître dans l'art du suspense. Parti avec le dossard 16, l'Italien a toujours été en retard au fil des intermédiaires. La messe semblait dite lorsqu'il est passé avec 33 centièmes de retard au dernier inter, alors qu'il n'en avait que quatre de retard à mi-parcours. Sauf que Paris est ici chez lui. Et au prix d'un finish de feu, il a devancé Mayer sur le fil. Pour le plus grand bonheur du public transalpin. Paris devient ainsi l'unique recordman de victoires sur la Stelvio (4), avec un succès de plus que les Autrichiens Michael Walchhofer et Hermann Maier.

Grâce à son premier succès de l'hiver en super-G (seulement son 2e en carrière après celui de Kitzbuhel il y a quatre ans), Paris se replace au classement du petit globe, toujours dominé par Aksel Lund Svindal. Le Norvégien s'est pourtant montré décevant (+1''79, hors du top 15), tout comme Kjetil Jansrud, sorti de piste dans le dévers.

La course a été marquée par la chute de Stian Saugestad. Parti avec le dossard 25, le Norvégien est lourdement tombé sur la tête avant de finir sa course dans les filets. Sonné, il a repris conscience assez vite. Mais son évacuation a tardé. L'hélicoptère est venu, puis reparti et enfin revenu pour récupérer Sogestad. La course a ainsi été interrompue durant près d'une demi-heure.