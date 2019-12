Alexis Pinturault est idéalement placé avant le slalom final du combiné de Bormio. Ce dimanche matin, lors de la manche du super-G, le champion du monde en titre a concédé moins d'une seconde sur les meilleurs spécialistes de la vitesse. Placé aux portes du top 10 provisoire, il compte seulement 97 centièmes de retard sur Aleksander Kilde, détenteur du meilleur chrono, et 94 sur Dominik Paris, en quête d'un triplé sur la piste italienne après ses victoires en descente. Malgré sa lésion aux adducteurs contractée lundi à Alta Badia, le Français est plus que jamais le favori à la victoire dans ce premier combiné de l'hiver.

Vidéo - Paris pensait avoir fait le plus dur mais Kilde lui a pris le meilleur temps 02:12

Il devra néanmoins se méfier de Loic Meillard, seul non-spécialiste de la vitesse à avoir été plus rapide. Le Suisse n'a déboursé que 77 centièmes sur Kilde et en compte donc 20 d'avance sur Pinturault. Côté français, Nils Allègre s'est montré épatant en signant le 4e chrono à 50 centièmes du leader. Entre le 1er inter (+0''56) et l'arrivée, le skieur de Serre-Chevalier a même été plus rapide que le Norvégien, qui s'élancera en première position lors de la manche du slalom. En effet, le format du combiné vient d'être changé. Auparavant, le top 30 du classement de la manche de la vitesse était inversé pour constituer la start-list du slalom. Ce n'est plus le cas. Kilde ouvrira donc le bal entre les piquets, à 14h.