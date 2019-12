Pinturault, plus que jamais favori pour le gros globe

Venir à Bormio était un vrai pari pour Alexis Pinturault. Un pari finalement gagnant. Victime d’une lésion musculaire de six millimètres au long adducteur de la cuisse gauche, blessure contractée lundi lors du géant parallèle d’Alta Badia, la prudence aurait pu être de mise et un forfait être acté avant un mois de janvier au calendrier surchargé. Mais le Français ne l’a pas écouté de cette oreille. Venir cueillir les 100 points en combiné, sa discipline maîtresse et dont il est champion du monde, était une opportunité trop belle. Et il l’a saisi, malgré tout, avec le succès qu'on connaît.

Vidéo - Des erreurs mais beaucoup de vitesse : personne n'a fait mieux que Pinturault 01:37

Six jours après s’être blessé, et armé seulement d’un entraînement à moitié rassurant samedi, “Pintu” a donc réussi à mettre tout le monde d’accord à Bormio. Mais l'essentiel était de se rassurer sur sa santé. Chose en grande partie faite : "Je n'ai pas eu mal en skiant, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe. À l'arrivée, j'ai senti que le muscle avait travaillé mais juste travaillé. Il reste des choses à régler pour que la déchirure se résorbe complètement."

Kilde et Paris, victimes à venir du calendrier

Avant le slalom de Zagreb, dans une semaine, il pourra jeter un coup d'oeil au classement général et constater l'excellente opération comptable effectuée. Le voilà revenu au troisième rang, à portée de spatules d’Aleksander Aamodt Kilde et Dominik Paris, avec respectivement 73 et 53 points de retard sur le Norvégien et l’Italien. Surtout, il dépasse pour 22 points Henrik Kristoffersen. Absent à Bormio, celui-ci doit toujours être considéré comme son grand rival dans la course au globe. Son seul et unique à vrai dire.

Voir en tête Paris et Kilde, deux descendeurs, n’a rien de surprenant au moment de boucler 2019. Jusqu’alors, les épreuves de vitesse ont été majoritaires : sept courses contre six pour le secteur technique et un combiné. Mais désormais, la tendance va s’inverser. Et très sévèrement.

Rien qu'en janvier, il y aura sept épreuves techniques (six slaloms et un géant) pour seulement trois en vitesse (descente à Wengen puis descente et super-G à Kitzbühel) et un combiné. Un déséquilibre qui persistera jusqu’à la fin de l’hiver : il reste en fait 17 épreuves techniques, 11 en vitesse et deux combinés. Si l’on considère que les combinés représentent un terrain neutre - ce qui n’est pas vraiment le cas vu la domination de Pinturault depuis des années - cela fait six courses de plus en faveur de “Pintu” par rapport à Kilde et Paris. Vu comme ça, on ne voit pas comment ces derniers vont pouvoir rivaliser. Pour eux, le combat semble perdu d’avance.

Dominik Paris - BormioGetty Images

"Pintu" pourrait faire six courses de plus que "Kristo"

On se dirige donc vers un duel Pinturault-Kristoffersen pour succéder à Hirscher. Comme prévu depuis le début. Alors que le tiers de saison va sonner (14 épreuves sur 44 ont été disputés), on peut considérer que les deux hommes sont à égalité. Malgré un début de saison bien différent de part et d’autre.

Sur courant alternatif, Pinturault a alterné les gros coups (trois victoires) et les trous d’air. Chez les messieurs, personne n’a gagné autant que lui depuis le début de l’hiver. Mais il lui a manqué de la régularité pour creuser l’écart davantage sur Kristoffersen. Jamais il n'a su enchaîner deux grosses performances de rang. Après son entame ratée à Solden (18e), le Norvégien n’a lui plus commis d’impair en amassant deux victoires et une deuxième place. Il a été bien plus "efficace" que son rival : en participant à deux courses de moins que le Français (six contre huit), il n’a que 22 points de retard.

Résultats de Pinturault et Kristoffersen depuis le début de l’hiver

Alexis Pinturault Henrik Kristoffersen Solden (géant) 1 18 Levi (slalom) Non-qualifié en seconde manche 1 Beaver Creek (super-G) 4 Absent Beaver Creek (géant) 17 2 Val d'Isère (slalom) 1 4 Alta Badia (géant) 8 1 Alta Badia (géant parallèle) 26 7 Bormio (combiné) 1 Absent Total de points 401 379

Pour la suite, l’étude du calendrier donne un avantage significatif à Pinturault. Sachant que Kristoffersen n’a jamais fait de super-G en Coupe du monde et n'a disputé qu’un seul combiné (16e à Bansko en février), le Français a potentiellement six courses de plus à faire que le Norvégien d’ici la fin de l’hiver : deux combinés et quatre super-G (voire cinq s’il décide d’aller en Chine, mi-février, ce qui semble peu probable). Sur le papier, ça peut lui donner un avantage considérable. Presque rédhibitoire. Mais après tout, rien n'empêche "Kristo" de s'aventurer aux combinés de Wengen et Hinterstoder, ce qui atténuerait la donne. Rien n’est jamais écrit d’avance. Mais force est de constater que le Français demeure le grand favori au gros globe. Plus que jamais.