C'est le coup parfait pour Alexis Pinturault. Le Français a confirmé qu'il était bien le meilleur spécialiste mondial du combiné. Dimanche, à Bormio, "Pintu" a signé sa 9e victoire dans la spécialité. Sa 26e au total en Coupe du monde, ce qui l'installe comme le skieur en activité le plus capé. Il égale au passage des légendes comme Franz Klammer et Ivica Kostelic.

Longtemps incertain en raison d'une blessure aux adducteurs, le skieur de Courchevel avait finalement décidé de tenter le coup ce week-end en Italie. Bien lui en a pris. Ces 100 points lui permettent de revenir dans le jeu au classement général de la Coupe du monde, à 73 points du Norvégien Aamodt Kilde, son dauphin du jour dans le combiné, l'Italien Dominik Paris étant intercalé entre eux. Mais le mois de janvier sera généreux en épreuves techniques, une bonne nouvelle pour Pinturault...

Vidéo - Des erreurs mais beaucoup de vitesse : personne n'a fait mieux que Pinturault 01:37

Allègre s'annonce

Polyvalent par excellence, Pinturault a posé les bases de 3e victoire de l’hiver - après le géant de Solden et le slalom de Val d’Isère - dans le super-G. Là où Victor Muffat-Jeandet y a laissé ses illusions, le skieur de Courchevel a rivalisé avec les meilleurs spécialistes de vitesse, concédant moins d’une seconde au meilleur d’entre eux, Aleksander Aamodt Kilde. Idéalement placé, 12e temps à 97 centièmes, il ne lui restait plus qu’à faire parler son explosivité entre les piquets.

Le format du combiné ayant changé à l’avantage des descendeurs, Kilde, meilleur temps du super-G, s’est élancé en première position lors du slalom. Sur une piste lisse et parfois à l'ombre, le Norvégien a réussi à créer des gros écarts. Même Loic Meillard, très bon géantiste et seul non-descendeur à avoir été plus rapide que Pinturault lors du super-G (pour 0’’20), s’est cassé les dents sur son chrono, pour cinq centièmes. Il fallait sortir une manche pleine pour déloger Kilde. Pinturault y est parvenu. Malgré sa lésion de six millimètres aux adducteurs, le Français a signé le meilleur temps de la manche pour s’imposer avec 51 centièmes d’avance sur le Scandinave et 56 sur Meillard.

Pour embellir le beau tableau d’ensemble des Bleus, après les tirs groupés des deux descentes, trois autres Français finissent dans le top 15. Nils Allègre signe son premier top 10 en carrière (6e à 2’’37) après un excellent super-G (4e à 0’’50 de Kilde). Décevant le matin (35e du super-G), Muffat-Jeandet ne s’est pas complètement rattrapé en slalom (4e temps) et se classe 11e (+3’’65). Fabien Loriot a réussi son baptême du feu. Le skieur de Megève, 21 ans et 3e des Mondiaux Juniors de super-G, disputait sa première course en Coupe du monde. Il en sort avec des gros points et une prometteuse 15e place (+4’’64). De quoi passer le jour de l’An avec le sourire. Comme Pinturault.