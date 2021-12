C’est un super "week-end" de milieu de semaine qui s’annonce dans le massif de l'Ortles. Après l’annulation du Super-G de Lake Louise en novembre, Bormio s’apprête à accueillir non pas deux mais trois épreuves de vitesse : la traditionnelle descente sur la Stelvio mardi avant deux Super-G, mercredi et jeudi. L’occasion pour les spécialistes de se livrer une bagarre monstrueuse sur une des pistes les plus difficiles du circuit. Car si Mayer et Kilde semblent au-dessus du lot sur des points différents, la lutte pour le pouvoir est des plus indécises.

Impeccable de haut en bas : Mayer a signé une course parfaite pour s'imposer

3 victoires mais 2 sorties de piste pour Kilde

Il convient déjà de faire un point purement mathématique sur la situation. Après 3 descentes et 3 Super-G, Matthias Mayer est le leader du classement des deux disciplines. Si l’Autrichien n’a gagné qu’à une seule reprise cette saison, sa régularité exceptionnelle en vitesse (trois 2e places, une 4e) lui permet pour l’heure de faire la course en tête car les autres cadors derrière lui peinent à répondre présent à chaque course, comme le fait le double champion olympique (descente 2014, Super-G 2018). Et son principal adversaire, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, en est d’ailleurs le meilleur exemple.

Après deux premières courses timides pour débuter la saison, entame logique après sa blessure de l’an dernier, le vainqueur du gros globe en 2020 a été au-dessus de la concurrence sur les quatre courses de vitesse suivantes. Pour trois victoires consécutives, à Beaver Creek (Super-G et descente) et Val Gardena (Super-G). Mais le Norvégien est également sorti à deux reprises cette saison, lors du premier Super-G américain et, surtout, à l’occasion de la descente de Val Gardena, alors qu’il écrasait la concurrence, avec huit dixièmes d’avance au troisième intermédiaire.

La faute inattendue en descente : Kilde emportée par le Ciaslat

Si une domination de Kilde semble inéluctable, tant il est au-dessus lorsqu’il ne fait pas ses sorties de pistes qu’il ne connaissait pas avant sa blessure, elle n’est pas au goût du jour. Pas encore en tout cas. Le Norvégien est intrinsèquement le plus rapide mais le ski est loin d’être seulement une question de qualités. Il faut savoir oser, risquer tout en gardant le contrôle. Pour le moment, celui qui n’a jamais été encore sacré en vitesse (4e des Mondiaux 2017 en Super-G comme meilleur résultat) n’y arrive pas en continu. Un manque de compétition sans doute.

Odermatt, principal danger pour Kilde en Super-G ?

Et l’absence d’un skieur dominateur comme Kilde a pu l’être par le passé, les courses sont beaucoup plus ouvertes. Non pas qu'il y ait eu un vainqueur improbable en vitesse cette saison, comme cela avait été le cas avec Martin Cater l’an dernier à Val d'Isère, mais la nivellation par le haut a permis à plusieurs skieurs de s’imposer avec quatre vainqueurs différents en six courses. En fait, seul Kilde a gagné plus d’une fois. Mais des cinq principaux cadors de la vitesse (avec Odermatt, Mayer, Kriechmayr et Feuz), c’est aussi le seul à être sorti cette saison. Et il l’a fait à deux reprises.

Parfait de A à Z, Kilde était comme chez lui sur la Birds of Prey

Ces sorties sont sans doute tout ce qui le sépare de reprendre son trône de meilleur skieur du monde en vitesse. Bien sûr, il faudra se méfier de Beat Feuz sur les grandes épreuves de janvier où il est le tenant du titre à Wengen (vainqueur en 2020) comme à Kitzbuhel (double vainqueur l’an dernier). Sans oublier Marco Odermatt. Son éclosion en vitesse depuis l’hiver dernier en fait un danger sur tous les terrains désormais. Surtout en Super-G où son ski de technicien adapté à la vitesse fait des merveilles. Dès Bormio, cette semaine ?

Après tout, le Suisse a déjà brillé sur la Stelvio, avec deux tops 10 en Super-G (8e en 2018, 9e en 2020) et une 12e place en descente l’an passé. Vu son évolution depuis, il n’est pas impossible de voir le leader de la Coupe du monde jouer à nouveau des mauvais tours aux purs spécialistes de la vitesse. Mais Kilde compte bien redevenir le "King". Avant pourquoi pas de s’offrir la plus belle des couronnes en février, lors des Jeux Olympiques de Pékin.

Une toute petite erreur qui coûte cher : Odermatt a manqué le doublé d'un rien

