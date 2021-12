Comme les organisateurs le craignaient, le second Super G de Bormio est finalement annulé. La pluie, tombée jusqu'à 23h mercredi, a considérablement abîmé la Stelvio, notamment le bas de la piste après le saut du San Pietro. La FIS (Fédération internationale de ski) a décidé de saler après les précipitations et l'organisation s'est laissée jusqu'à 10h30 ce jeudi pour prendre une décision, avant finalement de se rendre à l'évidence.

"En raison des températures élevées, et pour des raisons de sécurité, le jury et les organisateurs ont décidé d'annuler le super-G du jour", écrit la FIS dans un message aux médias. Bormio avait déjà repris dans son programme un super-G annulé fin novembre à Lake Louise (Canada) à cause des mauvaises conditions météo.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde s'était imposé mercredi sur le premier super-G dans la station italienne. Il est 2e du classement général de la Coupe du monde à 276 points du Suisse Marco Odermatt. Les skieurs ont désormais rendez-vous le 5 janvier pour un slalom à Zagreb. (Avec AFP)

