L'Autrichien Matthias Mayer, double champion olympique, pointe à la 2e place du classement général avant l'étape de Bormio (Italie) de mardi à jeudi, dont sa terrible descente, "la plus difficile de la saison" selon lui.

"Bormio, c'est la descente la plus difficile de la saison", a assuré Mayer, tenant du titre sur la "Stelvio", à la presse autrichienne.

Ad

Bormio Il n'a pas encore de couronne mais Kilde est le roi annoncé de la vitesse HIER À 10:02

Traditionnellement très glacée, la piste rivalise avec la Streif de Kitzbühel pour les sensations fortes et sa difficulté. "Mes attentes ne sont jamais très élevées, même pour moi qui ai déjà pratiqué la piste de nombreuses fois. C'est tellement exigeant", a ajouté l'Autrichien.

A 31 ans, ce grand habitué du circuit compte onze victoires en Coupe du monde dont sept en descente, mais il n'a jamais gagné deux fois la même course. Surtout, il n'a jamais mis la main sur un globe (2e l'hiver dernier en descente derrière le Suisse Beat Feuz).

Objectif : troisième titre olympique à Pékin

Cette saison, il est le spécialiste de vitesse le plus régulier avec quatre podiums en six départs, dont une victoire à Lake Louise (descente) et trois deuxièmes places (Beaver Creek en super-G et en descente, Val Gardena en super-G), ce qui lui vaut d'occuper la tête des classements en descente et en super-G.

Au général, il est même le plus proche poursuivant du Suisse Marco Odermatt (à 228 points), qui est présent en Italie dans une station où il a peu réussi jusqu'à aujourd'hui.

Matthias Mayer, originaire de Afritz am See, près de Villach (sud) et des frontières italienne et slovène, aura aussi l'occasion à Pékin (4-20 février) de décrocher un historique 3e titre olympique après la descente en 2014 à Sotchi et le super-G en 2018 à Pyeongchang. Une tradition familiale débutée avec l'argent du père Helmut en super-G à Calgary en 1988.

Seul le Norvégien Kjetil Andre Aamodt (4 titres) et l'Italienne Deborah Compagnoni (3 titres) se sont déjà parés d'or sur trois éditions olympiques différentes. A Bormio, l'Italien Matteo Marsaglia a dominé le premier entraînement officiel dimanche.

Mayer encore impressionant à Beaver Creek : sa descente en vidéo

Kitzbühel Descente : L'entraînement de mercredi annulé 22/01/2019 À 16:34