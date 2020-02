Dix-sept courses : neuf épreuves techniques, sept de vitesse et un combiné, c'est tout ce qu'il reste à Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault et Aleksander Aamodt Kilde pour se départager et soulever le premier gros globe de cristal de l'après Marcel Hirscher titré sans discontinuer de 2012 à 2019. Alexis Pinturault a fait une excellente opération à Garmisch en remportant le Géant pendant que Kristoffersen, le leader du général, se "ratait" à la 7e place. Insuffisant pour lui passer devant, ce qui est désormais son objectif.

Compter sur le combiné

Épreuve particulière par excellence, le combiné pourrait jouer un rôle dans l'attribution du gros globe cette saison. Elle a permis à Pinturault d'inscrire 180 points et Aleksander Aamodt Kilde, spécialiste des épreuves de vitesse, d'en marquer 112 quand Henrik Kristoffersen n'y a pas participé. Une énorme différence qui pourrait s'accentuer à Hinterstoder… si le Norvégien fait encore l'impasse. Typé technique, le Super G autrichien pourrait lui donner envie d’en être pour limiter la casse par rapport à ses deux adversaires. Ce qui serait un coup dur pour l'un, comme pour l'autre. Si Kristoffersen, le meilleur technicien du monde, venait à y faire une grosse performance, il ferait un grand pas vers la victoire finale.

Pinturault, Kristoffersen et KildeGetty Images

Dans l'esprit d'Alexis Pinturault, la fin de saison pourrait se passer comme ceci : rester au contact de Kristoffersen jusqu'à la fin février et le weekend d'Hinterstoder avant de profiter du combiné pour reprendre 100 points d'un coup à son rival. Lui passer devant puis résister à la pression jusqu'aux finales de Cortina d'Ampezzo. Avant d'aller à Hinterstoder, il faudra passer par :

Chamonix (un slalom, un géant)

Saalbach (une descente, un super G)

Naeba (un géant, un slalom)

Ne plus faire d'erreur et marquer de gros points en super G

Quatre épreuves techniques et deux épreuves de vitesse donc. Plutôt à l'avantage de Kristoffersen et Pinturault même si Aamodt Kilde parvient à prendre quelques points en géant. Dans les deux disciplines techniques, Kirstoffersen est meilleur que le Français mais la différence est plus nette encore en slalom, là où Pinturault est sorti deux fois récemment (Wengen et Kitzbühel). C'est d'ailleurs une condition sine qua non pour "Pintu" : ne plus commettre d'erreur. Un nouveau zéro serait rédhibitoire à ce stade de la saison.

Alexis Pinturault, Kitzbühel 2020Getty Images

L'autre condition sera de marquer des points là où Kristoffersen n'en prend aucun. L'histoire des souris qui dansent quand le chat n'est pas là. En combiné donc, peut-être, mais à coup sûr en super G où le Norvégien ne met jamais les pieds. Avec sa 4e place à Beaver Creek en début de saison et sa 9e à Kitzbühel, Pinturault a non seulement prouvé ses progrès dans la discipline mais il a surtout inscrit 79 points. Même si la fatigue sera un facteur non-négligeable, il aurait intérêt à participer aux quatre derniers super G de la saison pour tenter d'y glaner entre 100 et 150 points. De quoi compenser ses pertes en slalom notamment. Surtout, il limitera la casse sur Aamodt Kilde (2 podiums en super G cette saison). Pas une petite affaire tant le deuxième Norvégien est un outsider plus que sérieux pour le général. Lui marque des points sur presque toutes les disciplines.

Si Pinturault avait en plus la bonne idée de refaire un coup en slalom et de remporter un géant ou deux, Pinturault ne serait plus très loin de succéder à Luc Alphand, dernier Français vainqueur du classement général, il y a 23 ans.