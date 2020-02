C'est peut-être le tournant de l'hiver : Henrik Kristoffersen a enfourché lors de la première manche du slalom de Chamonix, samedi. Infaillible depuis le début de saison, le Norvégien offre une opportunité en or à Alexis Pinturault (4e à 0''48) et Clément Noel (2e à 0''24) dans la course aux grand et petit globes. Devant leur public, les deux Français ont eux parfaitement assuré dans ce premier run dominé par Daniel Yule, en quête d'une quatrième victoire de l'hiver. À eux de confirmer lors de la manche finale, prévue ce samedi à 13h, pour tirer profit du premier abandon de l'hiver de Kristoffersen.

Vidéo - Coup de tonnerre dans la course aux globes : Kristoffersen a enfourché ! 01:33

