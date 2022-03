On ne parle que d’elle en ce début de semaine à Courchevel. L’Eclipse, c’est son nom, accueille les épreuves de vitesse des finales de Coupe du monde. Au programme mercredi, les descentes masculine et féminine puis les deux Super-G le lendemain. "Ça va envoyer, je vous le garantis", nous prévient Marie Marchand-Arvier, la responsable communication de l’évènement. Vertigineuse et construite en vue des Mondiaux de Courchevel-Méribel prévus du 6 au 19 février 2023, l’Eclipse n’a pas les mensurations d’une dantesque Streif ou d’un longiligne Lauberhorn. Mais avec sa pente moyenne de 30% (légèrement plus que les 27% à Kitzbühel), elle s’étire sur 3 200m de long avec 950m de dénivelé et a des arguments à faire valoir.

"On nous avait prévenus que cette piste serait exigeante, et c’est le cas. Il y a tout ce qu’il faut pour bien s’amuser et faire de belles courses", estime Johan Clarey. Le Tignard, qui a découvert l’écrin savoyard mardi dernier, ne tarit pas d’éloges sur celui-ci, même "s’il ne sied pas forcément le mieux à (ses) caractéristiques". Pour Alexis Pinturault, l’Eclipse "fera partie des pistes les plus techniques de l’hiver." A elle de s’installer durablement dans le calendrier.

La course se jouera sur la première partie de piste

Le départ de la descente messieurs est donné à 2 235m d’altitude et on est immédiatement dans le vif du sujet. "Il n’y a pas de véritable lançoir, juge Clarey. On a deux premières portes, un virage sur le pied droit puis un léger pied gauche et on arrive sur le premier saut." Montés sur tremplin, le saut du Zénith puis le saut des Jockeys, situé un peu plus bas, au départ du Super-G, sont "spectaculaires mais moins impressionnants que prévu", juge le vice-champion olympique de descente. "On décolle sur 40-50m tout de même."

Le haut du tracé est "typé" descente avec peu de portions de glisse mais de belles courbes bien prononcées."Il y a beaucoup de vitesse et des mouvements de terrain intéressants. Mais souvent en descente, les passages clés sont situés dans les portions plates, estime Clarey. Et là, il n’y en a pas. Enfin, si, une, juste avant le deuxième 'jump'. Je pense que la course se jouera sur cette première partie de piste." Pour Marchand-Arvier, "plus on descend, plus c’est raide. Pour contrôler la vitesse, on a mis des virages prononcés." Sur ce passage courbe sur courbe, il faudra être juste techniquement.

Après le Saut des Jockeys, les skieurs entrent dans la forêt, dans une partie ombragée et "dans des enchaînements beaucoup plus techniques jusqu’en bas", prévient Clarey. Un bas très raide, difficile à gérer où il faudra être vigilant car la fatigue sera bien présente à ce moment-là." Le Mur des Braves, qui suit le Mur de La Bux puis le dernier saut de L’Envol, porte bien son nom : "C’est très pentu. Le géant et le slalom des Mondiaux l’an prochain auront lieu ici, en bas de l’Eclipse. Ça ne sera pas facile, avertit le Français de 41 ans, ravi d’évoluer à la maison cette semaine et qui n’a pas encore confirmé sa participation ou non à la saison à venir. "Les occasions de skier devant notre public en vitesse sont tellement rares, regrette Clarey. Avec la motivation de courir devant les amis et la famille, le boulot parfait qui a été fait, ça va être génial."

