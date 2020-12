Les conditions climatiques étaient difficiles à Courchevel mais ni les chutes de neige, ni une piste piégeuse (seulement 25 filles classées) ni personne ne pouvaient empêcher Marta Bassino de briguer la troisième victoire de sa carrière. Toutes acquises en géant dont elle semble aujourd’hui être la grande spécialiste du circuit féminin. Après son succès à Sölden, l’Italienne a remis ça dans la station française. Bien placée à l’issue de la première manche (2e) malgré une demi-seconde de retard sur Vlhova, la Piémontaise a offert un récital dans le second acte. Equilibrée, à l’attaque et très directe sur les trajectoires, elle a découpé la manche pour s’en offrir le meilleur temps. Plus que suffisant pour s’imposer.

Car, derrière elle, Petra Vlhova n’a pas tenu la distance. Large leader à l’issue du premier run, la Slovaque a semblé empruntée dans la seconde, ne parvenant à se lâcher comme elle en a l’habitude depuis le début de la saison. Perdant plus d’une seconde sur la seconde manche, elle accroche malgré tout son cinquième podium en autant d’épreuves. En devançant une Mikaela Shiffrin encore loin de son meilleur niveau (4e mais à 1’’70 de Bassino), la Slovaque réussit quand même une belle opération dans la course au gros globe avec soixante nouveaux points qui lui permettent de conforter son leadership au général, avec 162 unités d’avance sur la vainqueur du jour.

Très décevante lors du premier run (19e à 2’’87), Tessa Worley se devait de réagir en seconde manche et la Française a montré de bien meilleures choses. Plus agressive, posant mieux son ski qu’elle ne le faisait depuis le début de la saison, la Tricolore a toutefois commis une petite erreur à la sortie du mur qui lui coûte sans doute une place dans le top 10 (12e). Et se retrouver à plus de quatre secondes de Marta Bassino n’est clairement pas digne, encore, de la double championne du monde de la discipline (2013 et 2017). La Française aura toutefois une nouvelle chance dimanche de se rapprocher de nouveau du podium.