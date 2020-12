Shiffrin n’a plus gagné depuis le décès accidentel de son père et le début de la pandémie de covid-19. Son dernier succès remonte au 26 janvier dernier, lors du super-G de Bansko. Une éternité pour la skieuse aux 66 victoires en Coupe du monde. Revenue à la compétition en novembre à Levi, elle a terminé 2e et 5e des slaloms finlandais puis 4e du premier géant de Courchevel ce lundi. Sa quatrième course de l’hiver sera peut-être la bonne. Mais l’affaire est loin d’être pliée tant son avance est maigre sur Bassino, lauréate des deux premiers géants de l’hiver, et Brignone, vainqueure sortante du gros globe.