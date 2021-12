La reine de Courchevel, c’est bien Mikaela Shiffrin. Comme l’an passé, comme en 2017 ou 2018, l’Américaine a dominé ce mardi le géant de Courchevel grâce à une seconde manche toute en contrôle, après avoir fait la différence lors de la première. Elle a devancé la Suédoise Sara Hector (+ 0''86) et la Suissesse Michelle Gisin (+ 1''08) pour s’offrir le 72e succès de sa carrière, le 6e déjà dans la station savoyarde. Elle profite aussi de la sortie de piste de Goggia pour reprendre la tête du général de la Coupe du monde. La Française Tessa Worley termine 5e.

Elle n’a pas tremblé un seul instant. Refermer le portillon de départ avec plus d’une seconde d’avance n’est jamais une chose aisée, même lorsque l’on est une championne du calibre de Mikaela Shiffrin. Mais l’Américaine ne s’est pas posée la moindre question et a récité son ski comme à l'entraînement. A l’attaque sur le haut du tracé, posée et toujours aussi juste sur la ligne, la championne olympique de géant a skié avec intelligence.

Elle n’a pas hésité à prendre de la marge grâce à des lignes très courtes pour se retrouver à l’intérieur des trajectoires et ainsi éviter les quelques trous d’une piste qui avait beaucoup marqué en première manche. A peine a-t-elle concédé quelques centièmes sur Sara Hector pour lui laisser le meilleur chrono de la seconde manche… Mais pas la victoire.

Meilleur résultat depuis Kronplatz pour Worley

De retour sur le podium pour la première fois depuis … Courchevel la saison passée, la Suédoise se contentera bien volontiers de la 2e place, juste devant une fille également bien heureuse de sa place, la Suissesse Michelle Gisin (+ 1''08), en larmes dans l’aire d’arrivée après avoir assuré son podium, son premier de la saison. Trop loin à l’issue d’une première manche où Shiffrin avait explosé la concurrence, la Slovaque Petra Vlhova échoue à la 4e place (+1''44) pour son retour à la compétition, plus de trois semaines après Killington.

Intouchable en vitesse à Val d’Isère ce week-end, Sofia Goggia n’a pas connu autant de réussite à Courchevel puisque l’Italienne est sortie en seconde manche. Elle laisse donc la tête du général de la Coupe du monde à Mikaela Shiffrin, également largement en tête du classement de géant, ayant gagné les deux épreuves disputées dans la discipline.

S’il lui faudra encore patienter pour retrouver le chemin d’un podium qu’elle n’a plus connu depuis Kronplatz, Tessa Worley a retrouvé des sensations ce mardi avec une rassurante 5e place, son meilleur résultat depuis le rendez-vous italien en janvier dernier. Peu à l’aise en première manche, la skieuse du Grand-Bornand a montré de bien meilleures choses en seconde, avec un ski agressif et notamment une fin de manche de très haut niveau, avec des lignes tendues et un ski posé. Si tout n’a pas été parfait, avec notamment encore quelques petites fautes dans le mur, cela reste rassurant avant le second géant de Courchevel, mercredi. Seule autre Tricolore qualifiée en seconde manche, Coralie Frasse Sombet a pris la 17e place (+ 3’’73).

