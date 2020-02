La descente dames regorge décidément de surprises cette saison. Bien discrète depuis le début de la saison, Lara Gut-Behrami a surpris tout le monde en remportant l'épreuve de Crans Montana, et avec la manière ! La Suissesse a devancé sa compatriote Corinne Suter de 0"80 et l'Autrichienne Stephanie Venier de 0"92. Les autres concurrentes ont toutes fini au-delà de la seconde, notamment Federica Brignone, loin du compte, et Petra Vlhova, qui comptent sur l'absence de Mikaela Shiffrin pour se rapprocher au classement général.

Entre les audacieuses et les stratèges, il y a eu deux écoles dans la station suisse. Longtemps, on a cru que Corinne Suter deviendrait la première skieuse capable de glaner une deuxième victoire en descente cette saison. Le dossard rouge de la discipline a fait le bon choix en s'engageant pleinement, mais en freinant au moment opportun pour mieux soigner ses trajectoires et faire le plein de vitesse dans le deuxième tiers de la descente. Stephanie Venier, déjà sur le podium à Lake Louise en début de saison, a longtemps fait jeu égal, titillant la tête sur le dernier intermédiaire avant d'échouer à douze petits centièmes. Mais tout ça c'était avant le récital Gut-Behrami, partie pourtant avec le dossard 18.

Vitesse et précision, Gut-Behrami a eu tout bon

Son regain de forme lors de l'étape de Bansko et son podium en Super-G n'était pas un sursaut sans lendemain. La médaillée de bronze sur la descente aux Jeux de Sotchi a prouvé que si on l'a quelque peu oublié après sa grave blessure au genou gauche en 2017, elle n'a rien perdu de son talent sur les épreuves de vitesse. Agressive sur toutes les courbes avec des trajectoires au cordeau, Gut-Behrami a signé une vraie démonstration en ne faisant pas la moindre erreur. Le run parfait pour un temps canon. La skieuse signe son premier succès en Coupe du monde en descente depuis 2017 et Cortina d'Ampezzo, là où elle avait déjà connu sa dernière victoire il y a deux ans sur le Super-G. Gut-Behrami devient la onzième à lever les bras sur la spécialité lors des onze dernières descentes.

Vidéo - Supersonique et millimétrée, Gut-Behrami a signé la manche parfaite 02:12

Derrière, les autres n'ont pu que constater l'écart qui les séparait de la tête. Petra Vlhova et son ski plus engagé mais moins précis dans les courbes espérait sans doute mieux que sa quatrième place du jour et un premier podium en carrière dans cet exercice. Mais ce résultat lui permet de grapiller quelques points sur Mikaela Shiffrin au sommet du classement général, mais aussi sur Federica Brignone, 7e ex aequo ce vendredi, et toujours dauphine de Shiffrin mais pour 27 petits points désormais devant Vlhova. La deuxième descente du week-end prévue demain leur offre une nouvelle opportunité de bouleverser la hiérarchie. A moins qu'une nouvelle surprise ne vienne bouleverser les pronostics. Ce que les Françaises Romane Miradoli (14e, à 1"54), Tiffany Gauthier (18e, +2"00), Jennifer Piot (+2"95), et Laura Gauche (+ 3"96) ne sont pas parvenues à faire lors de ce premier acte.