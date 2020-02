Pour Corinne Suter, l'occasion était trop belle. La Suissesse, patronne de la vitesse cette saison chez les dames, a apporté une nouvelle pierre à son édifice en remportant, dimanche, le Super-G de Garmisch-Partenkirchen, son tout premier succès dans la spécialité. Rapide, très à l'aise sur ce tracé très typé technique, la skieuse de 25 ans a fait une démonstration sur la piste allemande. Elle a devancé l'Autrichienne Nicole Schmidhofer (0"43) et sa compatriote Wendy Holdener (0"70), de plus en plus à l'aise en vitesse.

Elle a également profité des problèmes de Viktoria Rebensburg et Sofia Goggia, parties à la faute et toutes les deux victimes de chutes spectaculaires. Sacrée en descente samedi à domicile, l'Allemande va devoir passer des examens au genou gauche, abimé après ce gadin inattendu. Auteure d'une faute d'engagement, transformée ensuite en faute d'intérieur, la Transalpine s'est aussi fait une grosse frayeur.

Gauthier se retrouve à Garmisch

Suter a surtout fait un coup double : son sixième podium en Coupe du monde a été accompagné d'une prise de pouvoir au classement de la spécialité. La native de Schwytz a profité du "mauvais" résultat de Federica Brignone pour s'emparer des commandes. Cinquième à 0"90 de Suter, l'Italienne, qui n'avait que 16 points d'avance dimanche matin, va devoir faire la course derrière la fusée Suter désormais.

La belle histoire du jour est signée Tiffany Gauthier. Obligée de reporter son début de saison, après une blessure au ménisque subie lors d'un entraînement sur la piste de Lake Louise au Canada début décembre. Au fond du trou psychologiquement ces dernières semaines, la Stéphanoise est parvenue à rassembler tous les éléments pour égaler sa meilleure performance en Coupe du monde (4e en descente et Super-G à Bad Kleinkirchheim).

Mauvaise nouvelle quand même, Gauthier avait le podium au bout de ses skis. Excellente sur la partie haute du tracé, la skieuse de 26 ans a totalement raté son bas de parcours et les trois derniers virages où elle a laissé de précieux centièmes. Elle a raté sa première boite en Coupe du monde pour un malheureux petit centième. Mais peu importe, cette 4e place est symbole de renaissance pour elle.