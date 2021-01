Qui pour arrêter Lara Gut-Behrami ? Intenable depuis début janvier, la Suissesse a signé un troisième succès consécutif en super-G en s’imposant ce samedi à Garmisch-Partenkirchen. Elle n’a fait qu’une bouchée du piégeux tracé allemand, s’imposant avec 68 centièmes d’avance sur Kajsa Vickhoff Lie et 93 sur la revenante Marie-Michèle Gagnon. Cette nouvelle démonstration lui permet de revenir sur les talons de Petra Vlhova au général.

Gut-Beharmi compte désormais autant de victoires en coupe du monde que d’années au compteur (29) et n’a plus que 62 points de retard sur la Slovaque, classée 10e à égalité avec la première Française du jour, Tiffany Gauthier (+1”27). Quatre jours après sa victoire à Kronplatz, Tessa Worley a été la plus rapide sur la partie technique. Mais son retard accumulé sur le haut du tracé était trop grand pour espérer un top 10. Elle se classe 14e à 1”51.