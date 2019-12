Actuellement en slalom, il y a Mikaela Shiffrin et les autres. Et la démonstration de Killington est venue renforcer cette impression, face à la Slovaque Petra Vlhova un peu dans le doute cet hiver après une excellente saison 2018/19. L'Américaine disposait de plus d'une seconde d'avance (+ 1''13) après la première manche sur Vlhova, sa principale rivale l'an passé entre les piquets serrés : elle a terminé la course avec un écart doublé (+ 2''29). En slalom, il s'agit du quatrième plus gros écart que Shiffrin a réussi à mettre entre elle et sa poursuivante, la référence restant les 3''07 sur une autre Slovaque, Veronika Velez Zuzulova, à Aspen (Colorado), fin novembre 2015.

"C'était vraiment un gros combat, a-t-elle expliqué après la course. Je savais que Petra avait fait quelques erreurs dans la première manche. J'étais à la limite à chaque virage. Je pensais que j'allais sortir après chaque porte". Une fois la ligne d'arrivée franchie, elle a pris un moment pour savourer ce quatrième succès devant ses fans dans la station du Vermont, à une centaine de miles (170 km) de la Burke Mountain Academy, où elle a passé une partie de son enfance.

A cinq victoires d'Hirscher

A 24 ans, Shiffrin poursuit son chemin vers le panthéon du ski alpin: avec sa victoire à Killington dimanche, elle a rejoint l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll avec un compteur qui affiche désormais 62 victoires en Coupe du monde. Et le regard est dès à présent tourné vers les trois autres légendes du ski alpin, toutes retirées du circuit.

Vidéo - Une démonstration en bonne et due forme : la 2e manche de Shiffrin en vidéo 02:19

Les sept slaloms et trois épreuves parallèles au programme de cet hiver devraient lui permettre sans trop de soucis de monter sur la troisième place de ce podium des étoiles, actuellement occupée par l'Autrichien Marcel Hirscher et ses 67 victoires. Mais la polyvalence de cette technicienne de base, élargie ces dernières années à la descente et au super-G pour en faire une skieuse ultra complète, devrait lui permettre de flirter avec les deux sommets: l'Américaine Lindsey Vonn (82), puis le Suédois Ingemar Stenmark, la référence absolue avec 86 succès.