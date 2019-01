Long format : Kitzbühel, la montagne magique

I – De Kitzbühel à la Streif, naissance d'un joyau

C'est une montagne nichée au cœur du Tyrol autrichien. Au beau milieu d'un triangle entre Innsbruck, Salzbourg et Munich, se dresse le Hahnenkamm. La Crête du Coq, en français. On l'appelle ainsi depuis au moins 1574, les premiers documents mentionnant son nom datant de cette époque. Pile 400 ans avant la naissance de Didier Cuche.

A son pied, un village de 8500 habitants, Kitzbühel. La capitale mondiale du ski alpin. Le triptyque Hahnenkamm – Kitzbühel – Streif donne chaque mois de janvier sa pleine mesure fascinatoire. Chacun son rôle. Le Hahnenkamm, la montagne, plante le décor et enrobe le tout. Kitzbühel, c'est la station, tranquille et coquette, puis soudainement furieuse quelques jours par an. La Streif, elle, est la piste la plus fameuse et la plus dantesque du domaine skiable. Celles sur laquelle s'engagent une fois l'an les meilleurs skieurs de la planète, tous en quête d'une part de gloire et de légende.

Kitzbühel en été, vu depuis la Streif. Ici, le bas de la piste, avec le schuss d'arrivée.Getty Images

Avant de devenir le plus haut-lieu du sport alpin, Kitzbühel s'est imposée au carrefour des XIXe et XXe siècles comme une station prisée, à mesure que le tourisme de montagne se développait. Le sport y a doucement pris ses marques, avec la fondation du Ski Club de Kitzbühel, en 1902. Il faudra près de trois décennies supplémentaires pour que naissent les épreuves de Kitzbühel, avec un slalom et une descente, dont la toute première édition s'est tenue en mars 1931. Son premier vainqueur se nommait Ferdi Friedensbacher. Mais si c'était déjà le Hahnenkamm, si c'était déjà Kitzbühel, ce n'était pas encore la Streif.

Ce n'est que six années plus tard, en 1937, que la Streif a été empruntée pour la toute première fois. Presque par hasard. De mauvaises conditions d'enneigement ont poussé les responsables à se tourner vers cette autre piste. C'est peu dire que le choix allait s'avérer judicieux. Quatre-vingts ans après, le mythe est plus puissant que jamais. Mais sa construction s'est faite par étapes. Et c'est sans aucun doute dans les années 50-60 qu'il est vraiment né.

Kitzbühel, haut lieu du tourisme alpin depuis des décennies. Ici, juste après la Guerre.Imago

Au cours de ces deux décennies, trois éléments vont permettre à la Streif de gagner ses galons de rendez-vous incontournable : médiatisation, peopolisation, et naissance de la Coupe du monde. Cette dernière a débuté officiellement en 1967, et elle va donner une assise inédite aux épreuves de ski alpin. On la doit notamment à l'ancien journaliste français Serge Lang, disparu en 1999. Il avait raconté la genèse de cette Coupe du monde. Tout s'est joué ici, à Kitzbühel, comme Lang l'a raconté lui-même :

" Tout a débuté un matin de janvier 1966, dans une cabane située à mi-pente de la descente du Hahnenkamm. Touché par une soudaine inspiration, je me suis tourné vers Honoré Bonnet, le directeur de l'équipe de France, et Bob Beattie, le coach des Etats-Unis, qui, comme moi, regardaient la descente d'entraînement. Je leur ai dit 'ce que nous devons faire, c'est créer une Coupe du monde de ski'. A l'époque, Beattie défendait plutôt l'idée d'un Championnat du monde tous les ans et non tous les deux ans. "

Quelques mois plus tard, lors des Mondiaux de Portillo, en août 1966 (hémisphère Sud oblige), Lang, Bonnet, Beattie, mais aussi le Dr Sulzberger, l'avocat de la fédération autrichienne, et Marc Hodler, le patron de la FIS, posaient ensemble les bases juridiques de cette nouvelle compétition de référence. Mais c'est bien sur les pentes de la Streif que l'idée de la Coupe du monde était née.

Kitzbühel avait déjà pris depuis un moment une autre envergure, grâce notamment aux enfants du pays, comme nous le raconte Stephan Eberharter, légende du ski autrichien : "la Wunderteam des années 50 autour de Toni Sailer, Anderl Molterer, Fritz Huber, Christian Pravda, Hias Leitner et Ernst Hinterseer a tout changé. Ils étaient tous de Kitzbühel, ont tous connu énormément de succès et ils ont rendu leur village célèbre aux yeux du monde entier. En Autriche, le ski tient une place très importante et ces hommes sont devenus des héros nationaux." Devant leur impact, la télévision autrichienne décide ainsi en 1959 de diffuser pour la première fois la course en direct.

Toni Sailer, la légende du ski autrichien, natif de Kitzbühel.Imago

L'afflux de stars en tous genres achèvera de donner un autre relief au week-end du Hahnenkamm. A partir des "Fifties", Kitzbühel devient "the place to be". L'endroit où l'on se montre. "Dans les années 50, Kitz est devenu au ski ce que le Festival de Cannes était au cinéma", explique dans son autobiographie Toni Sailer. Cette folie-là ne s'est jamais démentie. Aujourd'hui encore, le week-end du Hahnenkamm demeure le rendez-vous des peoples.

Cette foule de vedettes se greffe à celle, massive et populaire, qui confère à Kitzbühel son caractère unique. Tous les skieurs vous parleront de l'atmosphère particulière de la station tyrolienne. "L'ambiance est vraiment spéciale à Kitzbuhel", juge Didier Cuche dans le documentaire "Streif, une descente d'enfer". Daron Rhalves, vainqueur en 2003, évoque lui "l'énergie qui se dégage de cette foule et aide à se surpasser." Jusqu'à 100 000 spectateurs viennent se masser aux abords de la piste le jour de la descente.

"Kitzbühel, c’est la folie, la démesure dans tout, et pourtant un coureur n’est jamais aussi respecté qu’ici, souligne Didier Cuche. Dans le contact avec les gens, dans les petits mots qu’ils peuvent vous glisser dans la rue, on perçoit ici un immense respect envers les coureurs, envers le courage qu’il faut avoir pour se lancer sur cette piste."

Un public de connaisseurs, au soutien des enfants chéris de la Wunderteam bien sûr, mais pas que. "Ce qui est sympa ici, témoignait il y a deux ans Guillermo Fayed chez nos confrères du Dauphiné Libéré, c'est qu'ils sont chauvins mais si on fait une bonne perf', on sera applaudi quand on passe ligne. Arriver dans ce stade, c'est assez prenant." Pays du ski par excellence, l'Autriche sait toujours reconnaitre les siens, d'où qu'ils viennent.

Pierre-Emmanuel Dalcin, ancien descendeur de l'équipe de France et aujourd'hui consultant pour Eurosport, confirme l'énormité de l'évènement. "Ici, nous explique-t-il, tout le monde te regarde, il y a un monde de dingue. On a l'impression de skier dans un stade de foot. Quand tu passes la tête dans le portillon de départ, tu vois qu'il y en a partout. Puis ça coûte un fric fou. Les mecs qui vont voir Kitzbuhel, ils paient 2500 euros pour trois jours. En ski, ça n'existe pas, sauf à Kitz. Pour les concurrents, c'est même un des enjeux de la course : ne pas se laisser submerger par l'ampleur de l'évènement, sinon on peut perdre toute lucidité."

Les limousines font partie du décor à Kitz'Imago

A Kitz, tout est donc plus grand, plus fort. Chacun peut le mesurer avant, pendant et après la course en elle-même. "Tout est multiplié par dix, y compris l'ambiance", juge Guillermo Fayed. Troisième en 2015, le Français avait été sidéré de voir que, pour accéder à la conférence de presse, les skieurs étaient escortés par des gardes du corps. "Sinon, tu ne peux pas passer, sourit-il. Puis il y a le podium, en soirée, dans une ambiance de dingue, la soirée Audi…".

C'est à ce genre de détails que l'on mesure à quel point la descente de la Streif ne ressemble à aucune autre. Comme ces cabines, qui vous accompagnent au sommet : elles portent chacune le nom d'un ancien vainqueur, qu'il s'agisse de la descente, du slalom ou du super-G. "Oui, c'est du folklore, mais je pense que quand tu as ton nom marqué dessus, c'est un peu moins folklo, ça devient une immense fierté", estime Pierre-Emmanuel Dalcin.

Gagner à Kitzbühel, c'est un pas dans le paradis blanc. Le plus significatif de tous. Mais il a un prix. Un passage par l'enfer. Cette Streif si redoutable et tellement redoutée. Jusqu'à coller une frousse gigantesque à tous ceux qui s'y frottent. Cela aussi, il faut savoir l'appréhender. Avant même de dévaler la piste.

L'immense foule du stade d'arrivée à Kitzbühel.Getty Images

II - Le silence et la peur

A Kitzbühel, la course commence avant la course. Psychologiquement, c'est même sans doute le moment le plus éprouvant. Au plan mental, la Streif impose un premier défi aux skieurs : avant d'affronter la piste en elle-même, il leur faut dompter leur nervosité, leurs doutes et, jusqu'à un certain point, leur peur.

"Si vous prétendez qu'il n'y a pas de nervosité dans la cabane de départ à Kitzbühel, vous vous mentez à vous-même, expliquait l'an passé le vainqueur de la descente en 2015, Kjetil Jansrud. Le premier pas à faire est d'admettre qu'il y a énormément de tension et, dans une certaine mesure, de la peur."

