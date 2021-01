On prend (quasi) les mêmes et on recommence. Deux jours après le premier succès de sa carrière sur la Streif, Beat Feuz a remis ça ce dimanche en s’imposant une nouvelle fois sur la descente de Kitzbühel. Intouchable sur la deuxième partie de course, le Suisse a devancé un brillant Johan Clarey (+ 0’’17) et l’Autrichien Matthias Mayer (+ 0’’38) pour s’offrir le 15e succès de sa carrière. Une victoire qui lui permet également de s’emparer du dossard rouge de leader de la discipline. Côté Tricolore, au-delà de la 2e place de Clarey, plus vieux skieur à monter sur un podium de Coupe du monde, on notera également la 9e place de Mathieu Bailet.