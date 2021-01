Il n’a pas laissé passer sa chance. En l’absence pour blessure de Mauro Caviezel et Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kriechmayr avait l’occasion à Kitzbühel de prendre les commandes du classement de Super-G et il ne s’est pas fait prier. Auteur d’une course parfaite dans les intentions comme techniquement, l’Autrichien s’est offert son premier succès de l’hiver, son premier sur la Streif.