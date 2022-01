Ski alpin

Coupe du monde ski alpin - La fusée Feuz a bien décollé : le run victorieux du Suisse sur la descente

COUPE DU MONDE - KITZBÜHEL - Revivez en images la descente victorieuse de Beat Feuz lors de la seconde descente de Kitzbühel, dimanche 23 janvier 2022. Vainqueur à deux reprises sur la Streif lors de la saison 2020-2021, le Suisse de 34 ans a remis un an plus tard et signé un troisième succès sur la mythique épreuve. Auteur d'une course complète, Feuz a parfaitement évité les pièges du tracé.

00:03:09, il y a 35 minutes