Coupe du monde ski alpin - Odermatt tout proche d'un exploit monumental : sa folle descente de la Streif

COUPE DU MONDE - KITZBÜHEL - Revivez en vidéo l'incroyable performance de Marco Odermatt lors la seconde descente de Kitzbühel. Deuxième de la course derrière Beat Feuz, le skieur de 24 ans a impressionné son monde sur la Streif. Très rapide et excellent pour lire le tracé, le dossard rouge de la Coupe du monde de ski alpin a réalisé une course presque parfaite.

00:02:52, il y a 27 minutes