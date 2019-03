Kranjska Gora : L'exploit pour Zenhaeusern, le 8e gros globe du général pour Hirscher

Il était intouchable. Auteur d'une seconde manche ahurissante, Ramon Zenhaeusern a remporté ce dimanche le slalom de Kranjska Gora, repoussant son dauphin Henrik Kristoffersen à plus d'une seconde. Il s'offre ainsi le premier succès de sa carrière dans la discipline (il en compte deux en City Event). Troisième, Marcel Hirscher gagne lui, officiellement, son 8e gros globe de cristal du classement général de la Coupe du monde et grimpe encore un peu plus haut dans l'Histoire de son sport. Déceptions côté Français avec les 7e et 8e places d'Alexis Pinturault et Clément Noël.

Un ange suisse est passé dans le ciel slovène. Après une première manche conclue à la 7e place, Ramon Zenhaeusern ne semblait pas en mesure de s'imposer. Son retard de quasi une seconde (+ 0''90) sur le leader Kristoffersen passait alors pour un gouffre. Vainqueur en géant la veille, le Norvégien paraissait sur une voie royale pour le doublé et d'ailleurs, aura devancé tout le reste de la concurrence au terme d'une deuxième manche solide. Mais il n'y avait rien à faire face à Zenhaeusern. Toujours un candidat sérieux aux places d'honneur, le Suisse a touché l'excellence le temps d'une manche.

Les Français en demi-teinte

Impressionnant d'engagement et de justesse, sur un tracé pourtant tournant pas forcément favorable à sa grande taille, il a écrasé ses rivaux, remportant la seconde manche avec plus de deux secondes d'avance sur Kristoffersen. Seuls ses compatriotes Simonet et Schmidiger, partis bien plus tôt sur une piste qui n'avait pas encore marqué, ont pris moins d'une seconde. Complètement incandescent sur la dernière section, le Suisse a donc finalement devancé Kristoffersen (+ 1''15) et surtout Marcel Hirscher (+ 1''17), qui assure du même coup mathématiquement son 8e gros globe avant les finales de Soldeu. Sans surprise.

Côté Français, il y aura de la déception à l'issue de ce slalom. Troisième du premier run, Alexis Pinturault a été beaucoup moins à l'aise lors du second tracé et a dû se contenter de la 7e place (+ 1''91). Il devance tout juste son compatriote Clément Noël (8e, + 2''02), jamais dans le bon tempo dans la station slovène, à l'instar de Victor Muffat-Jeandet (13e, + 2''61), trop irrégulier. Comme depuis plusieurs semaines.