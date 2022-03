On prend les mêmes et on recommence. Pour le deuxième géant de Kranjska Gora en deux jours, Henrik Kristoffersen s’est de nouveau imposé. Marco Odermatt, deuxième ex-aequo samedi et meilleur temps de la première manche ce dimanche, a cédé en fin de parcours et termine troisième (+0"27). Il est devancé sur le podium par Stefan Brennsteiner (2e, +0"23). Il n’y a de nouveau aucun Français dans le top 10. Alexis Pinturault, premier Tricolore, est 12e (+1"63).

C’est un week-end à oublier pour l’équipe de France de géant. Onzième samedi malgré le meilleur temps de la première manche, Alexis Pinturault a cette fois fini 12e, sans le moindre regret. Auteur d’une grosse faute sur le bas du premier parcours, il n’a pas fait de miracle lors de la deuxième manche et finit loin (+1"63). Mathieu Faivre, (15e, +2"08) est apparu emprunté physiquement. La seule satisfaction bleue se situe du côté de Thibaut Favrot (27e, +3"41) qui a assuré sa participation aux finales de Méribel-Courchevel.

Pour Henrik Kristoffersen, en revanche, le week-end slovène a été une pleine réussite. Troisième de la première manche, le Norvégien s'est montré le plus rapide sur le tracé de son entraîneur lors du deuxième acte. C’est sa troisième victoire sur les quatre derniers géants à Kranjska Gora. Marco Odermatt n’a pas pu lui résister. Parti avec près de trois dixièmes d’avance, le Suisse a marqué le coup physiquement et lâché la première place dans le dernier mur.

Odermatt sur la voie royale au classement général

Il termine finalement derrière l’incroyable Stefan Brennsteiner. L’Autrichien, dossard 15, a failli voir sa course s’arrêter au bout de quelques encablures en première manche lorsqu’il a croisé ses skis. Il a su rétablir la situation, perdant une seconde dans l’affaire avant de se reprendre, de signer le 5e temps du premier acte et d’aller chercher ensuite son troisième podium en carrière.

L’opération reste excellente pour Odermatt au classement général. Assuré de remporter le globe du géant depuis samedi, le Suisse compte désormais 329 points d’avance sur Aleksander Aamodt Kilde dans la lutte pour le gros globe, et peut dormir sur ses deux oreilles.

