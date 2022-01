La victoire pour Hector, la folle remontée pour Worley. La Haut-Savoyarde a livré une seconde manche de haut vol pour s’offrir un 35e podium en Coupe du monde (3e, + 0’’52). Dernière à quitter le portillon de départ, Petra Vlhova (2e, + 0’’15) n’a rien pu faire face à la patronne incontestée de la discipline. Victorieuse de trois des quatre derniers géants, Sara Hector a écœuré la concurrence et s’affirme comme la grandissime favorite à l’or olympique. Pas suffisamment dans le rythme, Mikaela Shiffrin (5e, + 0’’81) voit le globe de la spécialité s’envoler ainsi que la menace Vlhova se rapprocher au général.

Les Françaises ont brillé

L’air des Dolomites a de sacrées vertus pour Tessa Worley. Vainqueur du dernier géant à Plan de Corones la saison passée, la Française dispose d’un CV bien fourni sur les rampes de la Erta avec trois podiums, dont deux deuxièmes places (2017, 2019). Un antécédent forcément levier de confiance avant d’entamer une seconde manche où les écarts pour la boite étaient minimes. Sur un tracé technique dessiné par les soins de l’entraîneur américain, la double championne du monde (2013, 2017) a parfaitement apprivoisé une neige accrochante sur une piste amenée à marquer rapidement.

Quelques minutes auparavant, c’est l’autre Tricolore en lice qui a donné l’exemple. Coralie Frasse Sombet s’est elle-aussi offert une remontée (six places de gagnées) pour grimper à la 18e place. Avec en bonus de choix, le quatrième temps de la seconde manche.

Hector frappe fort, Shiffrin déçoit

Seule l’insubmersible Sara Hector, dans une forme étourdissante, a su contourner les escaliers que la piste commençait à sculpter. Même si la Suédoise a flirté avec la correctionnelle au plus fort de la pente, à l’instar de Petra Vlhova (2e, + 0’’15). Les deux premières sont bien les grandes gagnantes de la journée. Le dossard rouge est plus que jamais accroché aux épaules de la première (près de 100 points d’avance sur Worley, sa dauphine), qui s’avance vers Pékin avec une immense pancarte dans le dos.

La seconde a grappillé quelques certitudes et de la confiance sur sa grande rivale Mikaela Shiffrin, qui n’a pas réussi à profiter d’un tracé taillé à sa mesure (5e, + 0’’81). Avant de voir les doutes germer dans son esprit, la Coloradienne ne peut que constater au classement général que la menace Petra Vlhova se rapproche dangereusement (la Slovaque est revenue à 17 points de la leader). Le rebond attendu de l’Américaine, couplé à la forme ébouriffante de Worley et Hector, promet dans tous les cas un véritable feu d’artifice sur la neige chinoise. On a déjà hâte.

