Katharina Liensberger a pris une option sur le petit globe. L'Autrichienne, deuxième du classement de la spécialité à 22 points de Petra Vlhova, a survolé la première manche du dernier slalom de l'hiver, à Lenzerheide, en repoussant Kristin Lysdahl à 0"70 et Mikaela Shiffrin à 0"90. Vlhova n'est que 6e à 1"84.

La Slovaque a frôlé l'abandon sur le haut du tracé. Mais elle a tenu bon et n'est plus qu'à une manche d'entériner sa victoire au … classement général. Si elle finit dans le top 15, elle remportera pour la première fois de sa carrière le gros globe puisque Lara Gut-Behrami, pointée à 96 unités, ne dispute pas le slalom ce samedi.

Sacrée championne du monde à Cortina d'Ampezzo et lauréate de son premier slalom en coupe du monde la semaine dernière à Are, Liensberger, dossard 3, a su faire fi du terrain très instable pour remporter ce premier run avec une marge très confortable. La piste s'est rapidement dégradée au fil des passages. Les six premiers dossards occupent les six premières places. La 7e au classement, Sara Hector, pointe à plus de deux secondes (+2”26). Seule Française en lice, Nastasia Noens est 15e à 3”14.

Si Vlhova est quasiment assurée de remporter le général avant même le dernier géant de dimanche, le suspense demeure pour le petit globe de slalom. Avant cette course, la Slovaque, tenante du titre, n'avait que 22 points d'avance sur Liensberger et 37 sur Shiffrin, en quête de son 7e petit globe dans la spécialité. Pour l'heure, Liensberger tient la corde. Mais tout peut encore basculer lors de la seconde manche, prévue à 13h30.

