PROGRAMME DES FINALES :

Petite finale : Suède - Autriche

Grande finale : Norvège - Allemagne

QUALIFICATION DE L'ALLEMAGNE ! Gstrein s'impose bien dans ce dernier match face à Strasser (+ 0''06) mais seulement en 21''26. Ça ne suffit pas pour l'Autriche, malgré cette égalité à 2-2.

Dernier match de ces demi-finales entre Linus Strasser (Allemagne) et Fabio Gstrein (Autriche), qui doit s'imposer en 21''03 pour qualifier l'Autriche... Presque mission impossible.

Victoire de Filser, qui s'impose devant Huber (+ 0''34) pour permettre à l'Allemagne de prendre les commandes. 2-1 pour l'Allemagne !

Place désormais au match entre Andrea Filser (Allemagne) et Katharina Huber (Autriche).

Ça a été juste mais Schmid s'impose finalement devant Pertl (+ 0''08), qui a bien résisté sur le parcours rouge. 1-1 !

Au tour du duel entre Alexander Schmid (Allemagne) et Adrian Pertl (Autriche)...

Victoire de l'Autrichienne qui s'impose tranquillement devant Duerr (+ 0''44). 0-1 pour l'Autriche !

On attaque maintenant l'autre demi-finale entre Allemagne et Autriche avec un premier match entre Lena Duerr et Franziska Gritsch.

LA NORVEGE EN FINALE !

Victoire de Nestvold-Haugen en 21''06 ! Enorme chrono du Norvégien, qui qualifie sans problème les champions du monde en devançant Roenngren (+ 0''43).

Dernier match entre Matthias Roenngrenn (Suède) et Leif Kristian Nestvold-Haugen ! Pour qualifier la Norvège, Nestvold-Haugen doit s'imposer en 21''51 !

Victoire de Hector, qui s'impose sereinement devant Riis-Johansen (+ 0''23). 2-1 pour la Suède !

C'est l'heure du match entre Sara Hector (Suède) et Kristina Riis-Johansen (Norvège), qui a chuté au 1er tour mais qui courra bien.

Belle victoire de Jakobsen avec un chrono solide de 21''15 et une belle marge (+ 0''52). 1-1 !

Autour du duel entre Kristoffer Jakobsen (Suède) et Sebastian Foss-Solevaag (Norvège) !

Victoire très facile de Lysdal en 21''82, un temps monstreux, qui devance facilement Bostroem (+ 0''93). 0-1 pour la Norvège !

La première demi-finale opposera la Suède à la Norvège et ça commencera par ce match entre Bostroem (Suède) et Lysdahl (Norvège) !

Pour le moment, le meilleur temps réalisé par un skieur masculin est l'oeuvre de Leif Kristian Nestvold-Haugen, en 21''08. Côté fille, c'est Kristin Lysdahl qui a été la plus rapide en 22''13.

PROGRAMME DES DEMI-FINALES :

Suède-Norvège

Allemagne-Autriche

QUALIFICATION DE L'AUTRICHE !! Fabio Gstrein régale sur le parcours bleu pour devancer Kranjec (+ 0''15) et permettre la qualification des Autrichiens en égalisant à 2-2 et en allant suffisament vite (21''21).

Belle opposition pour terminer ces quarts de finale avec le duel entre Zan Kranjec (Slovénie) et Fabio Gstrein (Autriche).

Abandon d'Huber ! Robnik s'impose ainsi facilement... 2-1 pour la Slovénie qui a bien exploité ses passages sur le parcours bleu.

C'est Tina Robnik (Slovénie) qui est opposé à Katharina Huber (Autriche) !

Là encore, c'est extremment serré entre les deux skieurs et le parcours bleu triomphe de nouveau avec le succès d'Hadalin sur Pertl (+ 0''04). 1-1 !

Au tour d'un duel entre Stefan Hadalin (Slovénie) et Adrian Pertl (Autriche) !

Victoire de justesse pour Gritsch, qui a eu fort à faire face à la pépite slovène (+ 0''05). Mais ça fait 0-1 pour l'Autriche !

Dernier quart de finale entre l'Autriche et la Slovénie ! Et on commence par un duel entre Andreja Slokar et Franziska Gritsch...

Victoire de Schmid sans trembler devant Borsotti (+ 0''39). Encore une égalité 2-2 et avec cette victoire en 21''19 (2e meilleur temps de l'épreuve), l'Allemagne se qualifie pour les demi-finales.

Dernier duel de ce quart de finale entre Giovanni Borsotti (Italie) et Alexander Schmid (Allemagne) !

Belle victoire de la jeune Italienne (- 0''13), championne du monde junior de slalom il y a quelques semaines... 2-1 pour l'Italie !

Au tour de Sophie Mathiou (Italie) face à Lena Duerr (Allemagne) !

Ça a été très juste dans cet énorme match et l'Italien s'impose de justesse devant Strasser (+ 0''02). 1-1 !

Choc désormais entre Luca Di Aliprandini (Italie) et Linus Strasser (Allemagne) !

Victoire sans problème pour Filser avec la sortie de piste de Delago. 0-1 pour l'Allemagne !

Prochain match entre l'Italie et l'Allemagne, avec un premier duel entre Nadia Delago (Italie) et Andrea Filser (Allemagne) !

QUALIFICATION DE LA NORVEGE !! Nestvold-Haugen s'impose largement face à Ritchie (+ 0''63) en 21''08 et la Norvège rejoint les demi-finales où elle affrontera la Suède. Encore une fois, ça s'est joué au temps...

Dernier match entre Benjamin Ritchie (Etats-Unis) et Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norvège) ! Les Américains doivent s'imposer en moins de 21''53 pour se qualifier...

Victoire de Lysdahl face à Moltzan (+ 0''05) qui lasse encore un peu d'espoir aux Norvègiens. 2-1 pour les Etats-Unis !

Au tour du duel entre Paula Moltzan (Etats-Unis) et Kristin Lysdahl (Norvège) !

Petite surprise avec le succès de Radamus devant Foss-Solevaag (+ 0''18). 2-0 pour les Etats-Unis !

C'est bon, ça repart !

La course est interrompue quelques instants... Mais ça ne devrait pas durer.

River Radamus (Etats-Unis) est opposé à Sebastian Foss-Solevaag (Norvège) !

Victoire de l'Américaine avec une nouvelle chute sur le parcours bleu. 1-0 pour les Etats-Unis !

AU TOUR DU DUEL ENTRE ETATS-UNIS ET NORVEGE ! Premier match entre Nina O'Brien et Kristina Riis-Johansen...

Victoire de Jakobsen, qui devance Bissig qui a lourdement chuté sur le parcours bleu ! 2-2 entre Suisse et Suède mais c'est bien la Suède qui se qualifie grâce à un meilleur temps combiné du meilleur garçon et de la meilleure fille...

Dernier match de ce quart de finale avec l'opposition entre Semyel Bissig (Suisse) et Kristoffer Jakobsen (Suède) !

Victoire tranquille pour Rast, qui profite de la faute d'intérieur de Bostroem. 2-1 pour la Suisse !

Camille Rast (Suisse) est cette fois opposé à Bostroem (Suède) !

Que c'est serré ! Mais c'est le Suisse qui s'avance finalement face au Suédois (+ 0''04), pourtant revenu fort sur le bas. 1-1 entre la Suisse et la Suède !

Au tour du duel entre Justin Murisier (Suisse) et Matthias Roenngren (Suède) !

Victoire de Sara Hector, bien mieux partie et qui a conservé son avance (- 0''30) jusqu'au bout. Victoire sur le bleu donc. 0-1 Suède !

C'est parti pour le premier duel entre Jasmina Suter (Suisse) et Sara Hector (Suède) !

L'épreuve peut commencer !

Avec deux succès évidents pour la Suède sur le parcours bleu, un autre bien plus mesuré et une défaite sur chute sur le parcours rouge, le premier semble bien plus rapide que le second.et devrait favoriser celui qui y court. Mais tout cela s'égalise au fil des matchs bien évidemment.

LE TABLEAU DES QUARTS DE FINALE :

Suisse - Suède

Etats-Unis - Norvège

Italie - Allemagne

Slovénie - Autriche

LA SUEDE QUALIFIEE POUR LES 1/4 DE FINALE ! Vainqueur (3-1) de la Grande-Bretagne, ne perdant une manche que sur chute, les Suédois rejoignent donc le tour suivant où ils affronteront la Suisse.

Parmi les têtes d’affiches présentes sur l’épreuve, on retrouve Luca Di Aliprandini (Italie), Alexander Schmid et Linus Strasser (Allemagne) et Zan Kranjec (Slovénie).

Les grandes favorites de ce Team Event seront toutefois la Suisse et l’Autriche, présentes en force. Les locaux aligneront Piska Nufer, Camille Rast, Jasmine Suter, Semyel Bissig, Gino Caviezel et Justin Murisier alors que les Autrichiennes se présentent avec Franziska Gritsch, Katharina Huber, Ramona Siebenhofer, Fabio Gstrein, Christian Hirschbuhel et Adrian Pertl.

C’est la Norvège qui avait été sacrée il y a un mois en Italie, après avoir battu la Suède en finale. De son côté, l’Allemagne s’est parée de bronze. Les trois équipes seront bien alignées à Lenzerheide, avec une belle équipe de Norvège (Lysdahl, Riis-Johansen, Foss-Solevaag et Nestvold-Haugen) et des formations suédoises et allemandes très proches de celle présentes à Cortina.

Pas d’équipe de France aujourd’hui en Suisse puisque les Bleus ont décidé de ne pas s’aligner sur l’épreuve, comme cela avait été le cas aux championnats du monde à Cortina d’Ampezzo.

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT le parallèle par équipes des Finales de la Coupe du monde, à Lenzerheide.

