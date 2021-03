"En raison des chutes de neige, de la météo actuelle avec un vent fort, et du travail en cours sur la piste", l'entraînement est annulé écrit la FIS. Le premier entraînement lundi n'avait déjà pas pu avoir lieu à cause des incessantes chutes de neige sur la station des Grisons. Une descente femmes et une descente hommes sont prévues mercredi, mais il est obligatoire qu'un entraînement officiel puisse se dérouler au préalable pour que le départ puisse être donné.

La FIS n'a pas annoncé l'annulation des descentes de mercredi. Il reste la possibilité aux organisateurs de programmer les deux entraînements mercredi matin avant les courses, un scénario rendu difficile par les prévisions météo, toujours mauvaises. Le Français Alexis Pinturault et la Slovaque Petra Vlhova, en tête des classements généraux, verraient d'un bon oeil l'annulation des descentes, beaucoup plus favorables à leurs rivaux suisses Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami.

