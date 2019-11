Clément Noël pourra avoir des regrets. Premier à l'issue du tracé matinal, le Français n'a pas tenu la cadence ce dimanche. Malgré une avance conséquente, le Tricolore a dû se contenter de la deuxième place du slalom de Levi, dimanche en Finlande. La victoire est revenue au Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur de son premier slalom depuis janvier 2018 au terme d'une superbe seconde manche. Le Suisse Daniel Yule complète le podium.

Une faute, une seconde envolée

Kristoffersen 1, Noël 0. Tous deux annoncés comme successeur de Marcel Hirscher depuis la retraite de l'Autrichien, les deux hommes ont de suite montré qu'ils étaient le patron de la discipline. Malheureusement pour le Tricolore, c'est le Norvégien qui a eu le dernier mot. Le skieur de Val d'Isère avait pourtant pris les commandes au terme d'une première manche quasi parfaite. Premier à l'issue de celle-ci, le Tricolore comptait alors près de sept dixièmes (- 0''68) d'avance sur Kristoffersen. Une avance non négligeable sur une piste aussi "facile" que Levi, où les écarts sont rarement importants. Mais ça n'a pas suffi.

Parti dans le bon ton, Clément Noël a commis une seule faute, à l'entrée du mur, à mi-parcours. Une erreur qui lui a coûté près d'une seconde et empêché de négocier la pente avec la même envie que lors du premier tracé. Une erreur qui a transformé la manche du Tricolore en l'une des plus "mauvaises" du second run (26e temps sur 28 classés) et l'a condamné à la deuxième place (+ 0''09). Le Français devra se contenter, lui qui semblait parti pour s'offrir le 4e succès de sa carrière. Au lieu de ça, c'est Henrik Kristoffersen qui met fin à près de deux ans sans victoire dans la discipline. Il faut avouer qu'il est allé la chercher.

Remontée fantastique pour Jakobsen

"Seulement" quatrième de la première manche, le Norvégien de 25 ans savait qu'il devait tout lâcher en seconde pour espérer aller décrocher la 19e victoire de sa carrière. Pas forcément ultra à l'aise sur la partie de plat initial, c'est - comme souvent - dans la pente que le natif de Lørenskog a su faire la différence, en se jouant des mouvements de terrain piégeux et du rythme plus court qu'en première manche. Septième temps du second tracé, malgré les conditions difficiles (chutes de neige, brouillard) et une piste qui avait marquée, Kristoffersen a pu laisser éclater sa joie après l'arrivée de Noël, lui qui a si souvent dû s'éclipser derrière Hirscher ces dernières années.

Derrière, le podium est complété par Daniel Yule, déjà 3e lors du dernier succès de Kristoffersen en slalom (KItzbuhel 2018). Toujours solide l'an passé, le Suisse a encore fait parler sa régularité (7e et 6e des deux manches) pour décrocher le 6e podium de sa carrière, sa cinquième 3e place. Marquée par la présence d'un seul Français, une première en slalom depuis les finales de Schladming en 2012, la seconde manche aura également permis d'assister à l'incroyable remontée de Kristoffer Jaokbsen. 21e du premier run, le Suédois de 25 ans a découpé le second tracé pour s'offrir la 6e place, de loin le meilleur résultat de sa carrière.