Clément Noël est passé par toutes les émotions dimanche. De la fierté après sa première place lors de la première manche du slalom de Levi, à la déception, après ne pas être parvenu à la conserver à l'issue du second tracé. Le Français termine quand même à la deuxième place de l'épreuve à neuf petits centièmes du Norvégion Henrik Kristoffersen, de bon augure pour le reste de sa saison.

Vidéo - Un gros coup de frein en haut du mur et Noel a laissé filer la victoire 01:56

" Je suis content de faire un podium "

Le skieur de Val d’Isère était plutôt satisfait de sa performance, surtout à Levi, piste qu'il affectionne : "Ça fait du bien de démarrer la saison comme ça, c’est la 4e fois que je fais Levi, ça commence à faire. C’est la première fois que je marque des points. Ce n’est pas une piste qui me réussissait plus que ça, mais je savais que j’avais du potentiel dessus. Je suis content de faire un podium", a-t-il confié à SkiChrono.

Son erreur dans le mur, Noël l’analyse par un manque "d’automatismes" : "Dans le mur, je n’avais pas le bon rythme. J’ai un peu mal analysé la vitesse avec laquelle on entrait dans le mur ça m’a mis dedans." Mais il relativise : "Je suis satisfait d’avoir tenu debout et de m’être battu jusqu’en bas. (...) Dès fois on skie bien et ça ne concrétise pas, là j’ai bien skié et ça fait 80 points au final et un podium. C’est très bien pour commencer la saison."

Clément Noël, Henrik Kristoffersen et Daniel Yule sur le podium du slalom de Levi 2019Getty Images

Le Français de 22 ans a également pu se rassurer sur son état physique. Blessé l’été dernier au dos, il avait été contraint de quitter prématurément le stage de préparation de l’équipe de France à Ushuaïa. Tout semble aller pour le mieux, ses performances du jour l’ont prouvé.

La relève

C’est peut-être aussi sur le mental que Noël va devoir se muscler un peu. Annoncé comme l’un des successeurs de Marcel Hirscher, le licencié de Val d’Isère doit apprendre à vivre avec cette pression. Kristoffersen est lui aussi l’un des prétendants à la succession de l'Autrichien. Et près de deux ans après sa dernière victoire en slalom, le Norvégien de 25 ans a confirmé dimanche qu’il était un candidat sérieux. Décevant à Sölden en géant fin octobre (18e), il a vite tourné la page. "C'était vraiment bien, après la déception de Sölden, a confié Kristoffersen, déjà vainqueur à Levi en 2014. Je n'ai pas stressé après Sölden car je sais le travail qui doit être fait, donc je continue à pousser".

Clément Noël aussi va vite passer à autre chose après cette demi-déception. Le prochain rendez-vous pour les slalomeurs est fixé à la mi-décembre. Un rendez-vous tout sauf anodin pour le leader tricolore, puisque ce sera chez lui, à Val d'Isère. "J’espère pouvoir tirer mon épingle du jeu là-bas, c’est un profil qui me correspond très bien", estime-t-il.