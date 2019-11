Marcel Hirscher n'est plus là mais le slalom sourit toujours autant à Clément Noël. Vainqueur de trois des cinq dernières épreuves de la saison dernière, l'espoir de 22 ans a une nouvelle fois démontré toutes ses qualités en remportant la première manche du slalom de Levi, dimanche en Finlande.

Aérien sur une piste pourtant masquée par les chutes de neige et un brouillard, il a devancé le Britannique Dave Ryding (+ 0''39) et le géant suisse Ramon Zenhausern (+ 0''66) et visera cet après-midi le quatrième succès de sa carrière. Par contre, quel que soit son résultat, Clément Noël s'est posé en valeur refuge d'un ski tricolore par ailleurs en échec total puisqu'aucun de ses coéquipiers ne skiera pas en seconde manche.

S'il est au niveau affiché lors de ce premier run, on voit mal qui pourrait aller chercher le licencié de Val d'Isère. Car Clément Noël aura été impérial. Successeur annoncé de Marcel Hirscher après un hiver 2018-2019 de toute beauté, le Français n'a pas tardé à s'afficher comme le grand favori pour le petit globe de la spécialité. Il lui aura fallu moins de 55 secondes (54''55) pour mettre la concurrence au pas, même si rien n'est joué. Parti avec le dossard 6, le skieur de Val d'Isère a été le seul à rivaliser avec Zenhausern sur la partie plane, avant de créer les différences dans le mur. Toujours aussi aérien dans la pente, avec son style aussi peu heurté qu'efficace, le Tricolore était seul au monde.

Vidéo - Clément a plané sur la 1re manche 01:23

Les claques françaises

Finalement, seul Dave Ryding, habitué des belles premières manches à Levi (1er en 2014), est parvenu à faire "jeu égal" avec le Français. Mais le Britannique a quand même concédé 0''39 au Tricolore, pour prendre la 2e place, devant le Suisse Ramon Zenhausern (+ 0''66). Au pied du podium de cette première manche, on retrouve Henrik Kristoffersen (+ 0''68), en quête d'un succès dans la discipline depuis janvier 2018 (Kitzbühel) et un peu trop "gentil" lors de ce premier run. Mais le Norvégien n'a pas dit adieu à ses espoirs de podium, comme cela peut être le cas de Manuel Feller (17e, + 1''72) mais surtout des autres Français.

Vidéo - Kristoffersen a manqué de folie 01:17

Car, si Clément Noël a réussi une manche magnifique, c'est bien le seul Tricolore à ne pas avoir sombré. De retour de blessure, après un énième souci au genou l'an passé, Jean-Baptiste Grange a coincé dans le mur et échoué de peu dans la course à la qualification (31e, + 2''32). Frustrant. Mais c'est toujours mieux qu'Alexis Pinturault. Vainqueur à Sölden, le skieur de Courchevel est complètement passé à côté de son slalom, manquant d'intensité et de précision. Le voici sorti dès la première manche (36e, + 2''48) sans être tombé, ni avoir enfourché pour la première fois depuis 2014 et le slalom de… Levi. Même bilan pour Victor Muffat-Jeandet (40e, + 2''75). Plus que jamais, Clément Noel portera tous les espoirs français en seconde manche. Heureusement, la pression ne semble pas vraiment lui poser de problème.