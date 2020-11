La reine de Levi, c’est bien Petra Vlhova. Déjà victorieuse du premier slalom finlandais samedi, la Slovaque a remis ce dimanche pour s’offrir sa deuxième victoire de la saison. En trois courses. En tête à l’issue de la première manche, à égalité avec Michelle Gisin, elle a finalement largement devancé la Suisse (+ 0’’31) et l’Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0’’50), seule skieuse à avoir devancé la Slovaque sur une manche (la deuxième) ce week-end. En manque de rythme, Mikaela Shiffrin a elle dû se contenter de la 5e place, son premier slalom de Coupe du monde sans podium depuis six ans. Les Françaises ont, elles, déçu.

Il est bien trop tôt pour parler de passation pour la prise de pouvoir mais en slalom, Petra Vlhova continue de monter en puisance. Depuis un an, la Slovaque n’en finit pas d’éclabousser les courses de sa classe et, surtout, de les remporter. A Levi, où elle n’avait gagné qu’une seule fois en carrière jusqu’ici, la tenante du globe de la spécialité n’aura laissé que des miettes à ses adversaires en s’imposant à deux reprises. Et, ce dimanche, c’est même un récital que la Slovaque aura offert. Moyenne en première manche mais déjà en tête, Vlhova a ensuite tout lâché en seconde manche. Et ça s’est vu.

Tout en relâchement et sans donner l’impression de "sur skier", la championne du monde 2019 de géant a construit son succès de la même façon que la veille, en survolant la partie plane initiale, y creusant la grande majorité de son avance, avant de gérer un peu plus son mur. Sans pour autant y perdre la moindre parcelle de son avance, uniquement réduite dans les derniers hectomètres. Un chef d’oeuvre qui lui permet de repousser Michelle Gisin, étonnante leader de la première manche en sa compagnie, à plus de trois dixièmes et Katharina Liensberger, meilleur temps de la seconde manche, à une demi-seconde. Le deuxième podium du week-end pour l’Autrichienne, qui fait figure de troisième cador du circuit derrière Vlhova et Shiffrin.