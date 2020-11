Cette fois, Petra Vlhova a tenu bon. Un après avoir craqué en seconde manche sur la piste finlandaise, la Slovaque s’est imposée ce samedi à l’occasion du slalom de Levi. En tête à l’issue de la première manche, la nouvelle leader du général de la Coupe du monde a confirmé lors du second tracé pour devancer l’Américaine Mikaela Shiffrin (+ 0"18), brillante dauphine pour son retour à la compétition après 300 jours d’absence. L’Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0"57) complète le podium alors que la première Française Nastasia Noens a pris la 26e place.

Les mauvais souvenirs n’ont visiblement pas d’impact sur les performances de Petra Vlhova. Pourtant, il y avait de quoi à Levi. Un an après, la Slovaque abordait la seconde manche du slalom finlandais dans une position très similaire à celle de 2019 : en tête, avec un peu plus d’un dixième d’avance sur Shiffrin (0’’15 contre 0’’13 l’an dernier). Il y a un an, elle avait cédé en partant à la faute. Cette fois, il n’en a rien été, au terme d’une seconde manche parfaitement maitrisée, même si le scénario de 2019 lui est revenu en tête comme elle l’avouait après l’arrivée.

Petit manque de confiance pour Shiffrin

Impressionnante sur le haut du tracé, Vlhova y a fait toute la différence (- 0"52 au 2e inter) avant de contrôler un peu plus dans le mur et sur le plat final. Suffisant pour décrocher son 15e succès en carrière, le premier de sa saison. Et ce malgré Mikaela Shiffrin, de retour à la compétition après 300 jours d’absence et son succès sur le Super-G de Bansko en janvier dernier. Partie avec le dossard 1 en première manche, l’Américaine semblait en avoir sous le pied mais elle n’aura jamais su se lâcher complètement en seconde. La faute à un manque de confiance évident et des appuis moins légers qu’à l’habitude. Mais tout cela aura sans doute disparu dimanche, pour le second slalom de Levi.

Vlhova n'a pas douté et Vlhova a résisté à Shiffrin : sa victoire en vidéo

Derrière les deux géantes du slalom dames, c’est Katharina Liensberger qui complète le podium de l’épreuve. Distancée au terme de la première manche (3e, + 0"52), l’Autrichienne a fait jeu égal avec Shiffrin et Vlhova sur la seconde (3e temps de la manche à 0"05 de la Slovaque) pour consolider son podium et son statut d'outsider solide de la discipline. A noter aussi la superbe 9e place de Menalie Meillard (+ 2"10) pour son retour à la compétition. Du côté des Françaises, Nastasia Noens a pris seulement la 26e place (+3"61) mais, considérant qu’aucune Tricolore n’était allée en seconde manche depuis sa 10e place aux finales de Soldeu en 2019, on s’en satisfera bien. Et elle aussi. Avant d’espérer mieux dès dimanche.

