Une partie de ce qui faisait l'équilibre de la meilleure skieuse du monde est partie le 2 février 2020. Le lendemain, Mikaela Shiffrin annonçait le décès accidentel de son père, Jeff, à l'âge de 65 ans. Depuis, et bien qu'elle ait voulu disputer les épreuves d'Are (annulées à cause de la pandémie naissante de Covid-19), l'Américaine n'a plus honoré de sa présence la Coupe du monde de ski. Ce sera le cas ce weekend pour les deux slaloms de Levi. Trois cents jours exactement après la descente de Bansko. Une course qu'elle avait remportée, évidemment.

Par où est passée Mikaela Shiffrin ? A l'entendre, par de longues phases très difficiles. Retournée dans le Colorado auprès de sa famille, elle s'est énormément appuyée sur sa mère, "un roc" à ses yeux. "Arrêter m’a traversé l’esprit, avoue Shiffrin à SkiChrono. Cela fait des années que je suis éloignée de ma famille une grande partie de l’année. J’ai pensé à tout ce temps que je n’ai pas passé avec mon père… Je ne vais pas voir mon frère avant de longs mois. Ma mère est avec moi, si ça n’avait pas été le cas, je ne serais pas là....".

Combien de temps encore cela vaudra-t-il le coup ?

Et l'Américaine, qui a créé une fondation au nom de son père, la "Jeff Shiffrin Athlete Resiliency Fund", qui aidera les jeunes skieurs et skieuses à financer leur saison, de penser que son père "ne voudrait pas qu'[elle] arrête". Elle se demande seulement : "combien de temps encore cela vaudra-t-il le coup ?" et n'a pas encore la réponse à cette question.

Surtout Shiffrin, 66 victoires en Coupe du monde, à une unité de Marcel Hirscher, à 16 de Lindsey Vonn et à 20 d'Ingemar Stenmark, ne voulait pas partir comme ça. "Je ne veux pas que ma carrière de skieuse s'arrête sur cette note, je ne voulais pas prendre ma retraite sportive à cause d'une tragédie familiale", lâche-t-elle auprès d'Olympic Channel. "Je veux encore être dans le portillon de départ et en profiter. Ça va me prendre du temps pour retrouver le haut niveau mais je suis contente de me lancer dans ce processus. J'y vais pas à pas", poursuit-elle, plus enjouée.

Quelle Mikaela Shiffrin se présentera au départ du premier des deux slaloms de Levi ce samedi ? Impossible à dire. Même elle se demande si son niveau vaut "un top 15, un top 10 ou un podium", évitant soigneusement de parler de succès, ce qui était la norme pour elle voilà quelques mois. Rappelons qu'avec ses six victoires et 13 podiums la saison dernière, elle a terminé à moins de 160 points de Federica Brignone, vainqueure du gros globe de cristal. Personne n'a plus gagné qu'elle alors qu'elle a manqué neuf courses.

La victoire ? Shiffrin n'y pense pas encore

Reste à savoir comment son corps va réagir. Alors qu'elle devait faire son retour à Sölden pour l'ouverture de la saison, son dos l'en avait empêché. Mentalement aussi, la tâche s'annonce rude. "Je n'ai pas couru depuis que mon père est mort, retrace-t-elle. Evidemment ça a changé ma manière de voir les choses. Je ne m'inquiète plus autant parce que même s'il se passe quelque chose de mauvais, ça ne sera pas ce qu'il peut m'arriver de pire".

Reprendre en slalom, où elle a décroché 43 de ses 66 succès, plus que n'importe quelle autre skieuse dans l'histoire, ne peut que lui donner un surplus de confiance même si elle reste sur deux défaites, à Zagreb et à Flachau. Petra Vlhová, sa plus franche rivale, a occupé le trône en son absence. La Slovaque n'a plus été battue dans la discipline depuis le 29 décembre 2019, date de la dernière victoire de Shiffrin.

La victoire, Mikaela Shiffrin n'est pas encore prête à y penser. Sans fausse modestie, l'Américaine a d'autres objectifs, plus terre à terre, en tête : "Je pense au futur mais il s'agit surtout de comprendre où j'en suis, là maintenant. Pour le moment, le futur est une image très floue pour moi".

