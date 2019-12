Son petit coup de mou n’a pas bien duré. Après avoir signé à Courchevel son plus mauvais géant depuis des lustres (17e) puis tiré un trait sur Val-d’Isère pour refaire le plein d’énergie, Mikaela Shiffrin a remis les pendules à l’heure ce samedi en remportant sa première victoire de l’hiver en géant. Meilleur temps des deux manches sur le tracé de Lienz. La reine du circuit blanc s’est imposée avec 1''36 d'avance sur l’Italienne Marta Bassino et 1''82 sur l'Autrichienne Katharina Liensberger. Elle était seule sur sa planète. Comme toujours ou presque.

Le film du Géant

Sur une piste piégeuse, où l’absence de pente extrême est compensée par des mouvements de terrain incessants, Shiffrin avait sérieusement éreinté le suspense dès la première manche, repoussant déjà la concurrence à plus de six dixièmes. Il n’y avait plus qu’à mettre au fond lors de la seconde. Et plutôt que d’assurer, la skieuse du Colorado a enfoncé le clou. Même si un léger doute, vite dissipé, est apparu au 2e inter (-0’’33), où elle avait perdu la moitié de son avance.

C'est alors qu'elle a appuyé sur l'accélérateur, reprenant plus d’une seconde à Bassino en l’espace d’un intermédiaire pour parachever son triomphe. Après deux succès en slalom, il s’agit de sa troisième victoire de l’hiver, sa 63e en carrière. Dans la course au petit globe, elle revient à 21 points de Federica Brignone, seulement 4e après sa victoire à Courchevel. Et pour le grand, sa marge est désormais de 215 points sur l’Italienne.

Septième, Direz se révèle

Côté français, il y a eu tir groupé. Trois Tricolores ont fini dans le top 13. Mais à vrai dire, on espérait un poil mieux après la première manche où elles pointaient toutes dans le top 8. Dans la station qui l’avait vu marquer ses premiers points en Coupe du monde il y a quatre ans, Clara Direz, 24 ans, dossard 27, a signé son premier top 10 en carrière en prenant la 7e place (+2’’11). Mais derrière l’évidente satisfaction - elle n’avait jamais fait mieux que 14e, à Killington le mois dernier - il demeurera peut-être une petite once de frustration. La skieuse des Saisies a en effet lâché sept dixièmes sur la seconde partie du tracé. Et quand on sait que le podium n’était qu’à 0"29… En tout cas, cette course la fait changer de dimension. Elle peut aborder la suite de la saison avec de nouvelles ambitions.

Worley déçoit

Juste derrière, Tessa Worley (8e à 2’’28) n’a pas réussi à se libérer en seconde manche après un premier tracé déjà moyen mais conclu par une 4e place provisoire, à 1’33’’ de Shiffrin et six dixièmes de la boîte. Il lui fallait une grosse manche pour espérer grimper sur le podium. Ce scénario ne s’est pas produit et la Bornandine signe ainsi un deuxième géant consécutif hors du top 5, après sa 11e place à Courchevel. Le petit globe s’éloigne avant les cinq derniers géant de l'hiver (114 points de retard).

Sixième du premier run, Coralie Frasse Sombet a perdu sept places lors du run final pour se classer 13e à 3’’06. Un résultat dans la lignée de ses deux derniers géants (13e à Killington, 12e à Courchevel) qui la laisse cette fois un peu sur sa faim. Pour regoûter au géant, tout ce beau monde devra patienter jusqu’au 18 janvier (Sestrières).

Dimanche, place aux slalom. Où Shiffrin, visiblement revenu dans de très bonnes dispositions, sera à nouveau l’immense favorite.