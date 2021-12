Sans surprise, Petra Vlhova a dominé la 1re manche du slalom de Lienz ce mercredi matin. Mais la Slovaque n’a pas écrasé la concurrence comme on pouvait s’y attendre, alors que sa rivale Mikaela Shiffrin est à l’écart du circuit le temps de se remettre du Covid-19. Avant la seconde manche, prévue à 13h, elle ne compte que 8 centièmes d’avance sur la Suissesse Michelle Gisin. La troisième n’est pas loin non plus. L’Autrichienne Katharina Liensberger ne pointe qu’à 27 centièmes et peut donc elle aussi créer la surprise devant son public.

Le top 12 se tient en moins d’une seconde et quelques gros dossards ont réussi à faire un coup, à l’image de Camille Rast. La Suissesse, dossard 17, s’est ainsi classée 4e à 53 centièmes. Partie juste après elle, Nastasia Noens n’a pas été à pareille fête. Mais la Niçoise verra quand même la seconde manche (25e à 1”72). Ce qui ne sera pas le cas de l’autre Française du jour, Marie Lamure (33e à 2”13). La skieuse de Courchevel, 20 ans, n’a pas démérité pour autant. Avec son dossard 60, il ne lui a manqué que 17 centièmes pour accrocher le top 30.

