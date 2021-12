En l’absence de Mikaela Shiffrin, qui a contracté le Covid-19 et était donc forfait ce mercredi, Petra Vlhova avait un boulevard devant elle pour remporter le slalom de Lienz. La Slovaque l'a emprunté sans trébucher, même si ce ne fut pas totalement une formalité. Meilleur temps de la 1re manche, mais avec seulement 8 centièmes de marge sur la concurrence, Vlhova a su enfoncer le clou lors de la seconde pour s’imposer avec 51 centièmes d’avance sur l’Autrichienne Katharina Liensberger et 68 sur la Suissesse Michelle Gisin.

Puisque Shiffrin était la seule à avoir battu Vlhova entre les piquets cet hiver (à Killington), on ne voyait pas bien qui pouvait priver la Slovaque d’une 23e victoire en carrière ce mercredi. Le suspense a pourtant demeuré, le temps d’une manche, puisque Gisin et Liensberger n’avaient respectivement que 8 et 27 centièmes de retard à mi-parcours. Elles étaient prêtes en cas de défaillance de la porteuse du dossard rouge. Mais celle-ci n’est jamais arrivée.

Vlhova s’échappe au classement de la spécialité

Après quatre slaloms, Vlhova compte déjà 3 victoires et une avance de 120 points au classement de la spécialité face à Mikaela Shiffrin, toujours sa dauphine malgré son absence à Lienz. Au général, en revanche, Shiffrin conserve un matelas de 135 points d'avance sur Vlhova. A domicile mais non devant leur public (huis clos à cause de la pandémie), les Autrichiennes ont assuré l’essentiel du spectacle avant le show Vlhova. Elles sont trois dans le top 6. Katharina Gallhuber a remonté 13 places pour terminer à la 6e. Auteure du meilleur chrono de la manche finale (24 centièmes devant Vlhova), Katharina Truppe s’est hissée au 4e rang, à dix centièmes de Gisin.

Rentrée dans les points lors de ses trois premières sorties entre les piquets, Nastasia Noens a cette fois enfourché lors de la seconde manche. La Niçoise avait pris la 25e place de la 1re manche. Marie Lamure n’est pas passée loin de la qualification (33e). Dossard 60, la skieuse de Courchevel a manqué le top 30 pour 17 centièmes. Prometteur pour 2022.

