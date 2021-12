Une quatorzième saison, un quinzième succès. Tessa Worley n’est pas forcément aussi vorace de victoires que Mikaela Shiffrin ou Lindsey Vonn avant elle mais la Française accumule aussi les succès. A Lienz, la Bornandine a décroché le 15e succès de sa carrière, au terme d’un récital sur les deux manches. Un premier succès de la saison qui fait beaucoup de bien et qui concrétise la progression entrevue les semaines précédentes. "Je suis super heureuse de cette course, expliquait-elle en zone mixte. J'ai réussi à faire deux manches solides et c'était le but. À Courchevel, mon ski était là mais je n'étais pas parvenue à concrétiser avec un podium (4e et 5e). Là, je me suis sentie très bien sur mes skis, en confiance aussi et j'ai pu pousser les deux manches et ça paye avec une victoire". Comme presque chaque année.

Une deuxième manche maitrisée et un 15e succès en carrière : la victoire de Worley à Lienz en vidéo

A cinq succès du record de Schneider

Depuis son premier succès à Aspen en 2008, elle s'est imposée au moins une fois lors de 9 de ses 13 années. Signe de sa régularité sans faille et de son mental après ses graves blessures de 2014 et 2018. Cette première blessure qui l’avait privé des Jeux Olympiques de Sotchi, alors qu’elle s’avançait en championne du monde de géant. Mais, même cet épisode douloureux n’a pas abattu Worley, qui est redevenue la championne qu’elle était déjà auparavant. "Je suis heureuse de faire partie de celles qui skient vite en géant en ce moment, avouait-elle en descendant du podium. Il y a toujours eu une grosse densité et c'est toujours plaisant de pouvoir jouer pour la gagne sur les courses". Mieux, elle s’est fait une place dans l’histoire.

Tessa Worley - Lienz Crédit: Getty Images

On aurait presque tendance à l’oublier, encore plus avec le sacre au général d’Alexis Pinturault l’an passé, mais Tessa Worley est l’une des plus grandes skieuses de l’histoire. Et pas seulement au niveau Français. Si la Bornandine est devenue ce mardi la 2e Tricolore la plus victorieuse en Coupe du monde avec ses 15 victoires (à égalité avec Perrine Pelen, derrière les 22 succès de Carole Merle), elle est avant tout devenue la 3e skieuse de l’histoire seulement à atteindre cette barre des 15 victoires en géant. Elle devance des monstres sacrés du ski féminin, comme Deborah Compagnoni ou ses anciennes rivales Tina Maze ou Viktoria Rebensburg, et n’est plus qu’à cinq victoires du record absolu (20) de la Suissesse Vreni Schneider. Et à une seule de la légende autrichienne Annemarie Moser-Pröll (16).

Les JO, le rêve ultime

Cela peut paraître négligeable mais voir un Français dans le top 3 des skieurs à avoir le plus gagné dans une discipline n’est pas rare : ce n’était jusque-là le cas d’aucun d’entre eux, chez les dames comme chez les messieurs ! Ni Carole Merle (5e en Super-G), ni même Alexis Pinturault (4e en combiné, 5e en géant) n’y sont encore parvenus. C’est dire la performance de Tessa Worley dans une discipline pourtant ultra compétitive. Pourtant, si le palmarès de Tessa Worley est l’un des plus beaux du ski alpin féminin, avec deux titres mondiaux, un petit globe géant et donc 15 succès en Coupe du monde, il manque deux titres majeurs à la Française pour espérer se faire une place encore plus haute dans la hiérarchie historique : le gros globe et le titre olympique.

Avec le dossard 1, Worley a parfaitement donné le ton : sa 1re manche en vidéo

"C'est un rêve, une envie que j'aimerais assouvir, avouait-elle pour le site olympique. Le globe de cristal, les Championnats du monde et les Jeux Olympiques d'hiver sont les trois plus belles choses qu'on peut trouver dans le palmarès d'un skieur. J'aimerais compléter le mien". Le premier n’a aucune chance d’arriver, tant la Française n’en a jamais été prête (6e en 2017, mais avec 773 pts de retard sur Shiffrin), le second est déjà fait et le troisième reste tout à fait possible. Mieux, il doit être l’objectif majeur de la saison pour la Bornandine, avec les JO de Pékin qui arrivent en février. "J'ai encore une belle chance pour y parvenir donc c'est clair que je vais tout mettre de mon côté pour faire partie des filles qui peuvent prétendre à la médaille ce jour-là", expliquait-elle alors. Jusqu’ici, la Tricolore est toujours passée à côté (16e en 2010, 7e en 2018). Mais, cette fois, la nouveauté de la piste pourrait l’aider.

Worley a déjà gagné sur 14 pistes différentes

"On va découvrir le site pendant la quinzaine des Jeux, racontait-elle encore au site des JO. L'adaptation va être hyper importante. Les conditions de neige vont être assez particulières et différentes de ce qu'on connaît en Europe. Il faudra s'adapter à ça". Et s’adapter, Tessa Worley le fait très bien. Ce n’est pas pour rien que la Française a gagné ses 15 succès sur 13 pistes différentes, auxquelles on pourrait rajouter Schladming, où elle a décroché le premier de ses deux titres mondiaux. Et pourquoi pas une nouvelle le 7 février prochain ? Après tout, la confiance est là désormais. "Terminer l'année par une victoire, c'est parfait, déclarait-elle. En espérant que ça continue en 2022.." Franchement ? On ne demande pas mieux.

La Française Tessa Worley a remporté le géant de Coupe du monde de Lienz (Autriche) mardi, la 15e victoire de sa carrière, devant la Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise Sara Hector. Crédit: Imago

