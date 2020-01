Le tenant est au rendez-vous. Passé à côté à Zagreb (27e), Daniel Yule a retrouvé ses meilleures sensations à Madonna di Campiglio pour dominer la première manche du slalom italien. Très précis et jamais surpris par les changements de rythme imposés par le traceur autrichien, le Suisse a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen (+ 0’’19) et le Suédois Andre Myhrer (+ 0’’40). Un peu en retrait, Clément Noel (8e, + 0’’80) et Alexis Pinturault (10e, + 0’’91) se sont placés avant la seconde manche.

Pas aussi à l’aise que dimanche à Zagreb, Noel était pourtant très bien parti. En tête au premier intermédiaire, le Français a commis une grosse faute d’équilibration à l’entrée du mur qu’il a peinée à compenser. Malgré tout, il a plus que limité la casse et reste dans la course pour un nouveau podium. Si le constat est également valable pour Pinturault, le skieur de Courchevel s’est lui trompé dans le rythme, sans commettre d’erreur. Excellent sur le haut, Jean-Baptiste Grange a lui souffert sur le bas mais sera bien présent en deuxième manche (24e, + 1’’50) où on ne retrouvera que trois Tricolores. Julien Lizeroux (41e, + 1''89) et Thibaut Favrot (45e, + 1''98) ne se sont pas qualifiés tandis que Robin Buffet et Victor Muffat-Jeandet n'ont pas terminé la manche.