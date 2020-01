Le roi de Madonna di Campiglio s’appelle toujours Daniel Yule. Déjà vainqueur l’an passé, le Suisse a remis ça ce mercredi en remportant le slalom disputé en nocturne dans la station italienne. En tête à l’issue de la première manche, il a tenu bon pour devancer Henrik Kristoffersen (+ 0’’15) et le Français Clément Noel (+ 0’’25), qui perd le dossard rouge de la spécialité au profit du Norvégien. Excellent 5e (+ 0’’60), Alexis Pinturault en profite pour s’emparer de la tête du classement général de la Coupe du monde.

Deux succès en carrière, deux succès à Madonna

Une centaine de kilomètres ont beau séparer la Suisse de la station du Trentin, Yule se sent comme chez lui à Madonna. C’était ici-même qu’il avait décrocher l’unique succès de sa carrière, l’an dernier, en devançant Marco Schwarz et Michael Matt. Si les Autrichiens ont été bien plus en retrait cette fois (15e et non qualifié), le Suisse a encore été au-dessus du lot. Pourtant, il n’abordait pas forcément ce slalom avec une énorme confiance, restant sur une 10e place à Val d’Isère et surtout une 27e à Zagreb dimanche. Mais il connait parfaitement la piste italienne.

Vidéo - Yule a encore remis ça à Madonna : sa 2e manche victorieuse en vidéo 01:47

Se jouant avec beaucoup de légèreté des changements de rythme imposés par les traceurs, autrichien puis norvégien, et notamment du deuxième qui aura piégé Myhrer (3e de la première manche) et Zenhausern (6e), Yule aura fait la différence au cours de la première manche, dominée assez largement (seulement trois skieurs à moins d’une demi-seconde) avant de résister avec beaucoup de lucidité à Henrik Kristoffersen (+ 0’’15) lors de la seconde manche. Déjà 3e à Levi en début de saison, le Suisse s’offre le deuxième succès de sa carrière et s’impose de nouveau comme le principal adversaire en slalom du duo Kristoffersen-Noël à l’aube de la quinzaine suisse.

Même malade, Pinturault prend les commandes du général

Leader de la spécialité au départ de ce slalom après sa victoire à Zagreb, Clément Noël pourra lui regretter sa première manche. Plutôt bien parti, le Français a commis une grosse faute à l’entrée du mur qui le repoussait alors loin de Yule (+ 0’’80). Bien plus engagé dans la soirée, très juste sur les lignes et actif sous le piquet, le Français a découpé la seconde manche (meilleur temps) et a un temps cru s’offrir un deuxième succès consécutif. Il se contentera d’un 3e podium cette saison, un bon résultat qui lui coûte malgré tout son dossard rouge de leader de la spécialité.

Vidéo - Noël a découpé la deuxième manche pour accrocher un nouveau podium 01:43

Auteur d’une première manche en demi-teinte, où il s’est trompé de rythme malgré une performance assez propre, Alexis Pinturault s’est lui aussi libéré ensuite (2e temps) pour accrocher une belle 5e place (+ 0’’60). D’autant qu’il était légèrement malade et que ce résultat lui offre malgré tout la tête du classement général de la Coupe du monde, avec un point d’avance sur Kilde et quatre sur Kristoffersen. Troisième et dernier Français qualifié pour la seconde manche, Jean-Baptiste Grange a lui pris une solide 17e place (+ 1’’81). De bonne augure dans ce mois de janvier ultra favorable aux slalomeurs.